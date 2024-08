Con el inicio del último Grand Slam del año, la primera ronda del US Open dejó emotivos finales para las carreras del austríaco Dominic Thiem y el argentino, Diego Schwartzman, quienes cayeron en sus presentaron ante Ben Shelton y Gaël Monflis.

Finalizadas sus participantes en el último Major de sus respectivas carreras, ambos tenistas expresaron su agradecimiento al abierto norteamericano, que en el caso del sudamericano, Schwartzman afirmó haber vivido el sueño que siempre tuvo para su final.

“Estoy contento por cómo me he ido de aquí y de cómo me ha tratado el público durante estos años. Nunca soñé con estas cosas de jugar en una pista grande, una ronda por última vez y con todos dándome las gracias por venir”, indicó el tenista que cayó ante el francés en cuatro sets.

Por parte de Thiem, el ganador del US Open en 2020 el europeo aseguró que aunque aún disfruta estos escenarios, ya no se siente capaz de sostener el nivel que le exigen rivales como el norteamericano Shelton, que lo retiró del evento en tres parciales. “Estoy feliz con la carrera que he tenido pero nunca pensé que fuese a tener tanto éxito”.

Durante la actividad femenina del torneo, la local Coco Gauff superó a Varvara Grachova en dos sets de 2-6 y 0-6 que marcó el inicio de un torneo sin grandes sobresaltos, salvo la baja de Maria Sakkari ante la china Yafan Wang por lesión.