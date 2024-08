David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dijo dispuesto ante la investigación en su contra por presunto abuso sexual en contra de una extrabajadora de la dependencia, quien solicitó audiencia al Presidente.

Lo anterior, durante la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se le cuestionó al mandatario sobre el caso, a lo que este dejó el atril a Aguilar Romero, quien se dijo:

“He estado antes, ahora y después dispuesto para que yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite. De la misma manera, he tomado medidas convenientes de un despacho externo para realizar lo que a derecho corresponde, en este caso (…) soy el primer interesado en que se conozca la verdad”.

Y para sustentar su dicho, refirió que el 28 de junio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras realizar una investigación -por la queja que presentó ante la Comisión la presunta víctima, Giovanna Salem, presunta víctima– el organismo determinó que:

“Que no había elementos, no los hubo para determinar que se habían afectado los derechos humanos de la persona que promovió esa acusación”.

Minutos después, Salem solicitó a través de su cuenta de X (@GiovannaFSalem) una audiencia a López Obrador, ya que le permitió al director de Profeco pronunciarse sobre el caso, y a la par negarlas, mientras que ella ha:

“Luchado porque usted mismo me reciba. Le pido que me permita acercarme a usted y yo misma entregarle pruebas de todo. Merezco Justicia con perspectiva de género. Usted escucha al pueblo y hoy necesito que me escuche a mí”.

Sr. Presidente @lopezobrador_, hoy le permitió a David Aguilar pronunciarse frente a las denuncias por abuso sexual que cometió en contra mía, las cuales por supuesto iba a negar a nivel nacional. Yo he luchado porque usted mismo me reciba. Le pido que me permita acercarme a… — Giovanna Salem (@GiovannaFSalem) August 26, 2024

El 14 de agosto, el periódico Reforma informó que Aguilar Romero era investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunto acoso sexual y laboral; su presunta víctima lo señala de “potencial feminicida”.

Según el medio, Salem denunció presunta presión y acoso por parte de su jefe, lo que habría presentado con audios, fotografías y chats con el funcionario.

Ante esto, la SFP abrió una carpeta de investigación, además de que la denuncia también fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El medio también informó que personal de la Procuraduría le revelaron que el titular utiliza aparte del equipo jurídico para preparar su defensa.

David Aguilar era coordinador general de Educación y Divulgación de Profeco, pero asumió la titularidad de la Procuraduría en octubre de 2023, luego de que Ricardo Sheffield, anterior cabeza de la dependencia pidió licencia para buscar una senaduría por Guanajuato bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por su parte, la presunta afectada por el presunto acoso del director de Profeco, Giovanna Salem, difunde en su cuenta de X (@GiovannaFSalem) que Aguilar Romero sería un “potencial feminicida”.

Lo anterior, en una publicación del 14 de agosto en la que cuestiona al funcionario federal el porqué, en lugar de presuntamente mandarla a callar, amenazar o que su hermano la investigue:

“¿Y espiar mis redes sociales, enfrentas mis denuncias por violador y corrupto? Cobarde y potencial feminicida”.

Tras lo cual menciona las cuentas de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Función Pública en dicha red social.

Además, el 8 de agosto, en la misma red, difundió una fotografía en la que aparecen, según su dicho:

Oye, David Aguilar @ProcuradorPFC, por qué no en vez de amenazarme, haberme mandado a intentar callar, mandar a tu hermano a investigarme y espiar mis redes sociales, enfrentas mis denuncias por violador y corrupto? Cobarde y potencial feminicida. @FGRMexico @SFP_mx pic.twitter.com/8DHn3pwzJU — Giovanna Salem (@GiovannaFSalem) August 14, 2024

“Están juntos el violador David Aguilar Romero, y su séquito que me hizo la vida, un infierno de violencia, persecución, además de haber saqueado la Profeco”.

Y comenta que ya ha exhibido su “historial de enriquecimiento” y que afortunadamente “la justicia está por sobre estas basuras”.