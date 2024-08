Para Gala Varo el ser Drag Queen le es más redituable que seguir ejerciendo como químico farmacobiólogo. De acuerdo a Jesús Meza Arroyo, nombre real del performer, también notó que no lo tomaban en serio por ser homosexual.

“En el mundo académico me costó mucho abrirme espacios por mi orientación sexual. Aunque no fuera evidente la discriminación o la homofobia, siento que hay algo muy interiorizado en cuanto al que no te toman enserio por ser homosexual.

“Si me estaba costando mucho trabajo colocarme y sí la estaba pasando mal económicamente, pero nunca dejé el circo (Drag) porque me estaba dando más ingresos y mi carrera despegó. Puedo hacer más de esto y me apasiona más, no la sufro y encontré mi lugar en el mundo”, compartió Varo, en entrevista con este medio.

Y es que luego de ser uno de los finalistas de Drag Race México ahora se encuentra en el reality RuPaul’s Drag Race Global All Stars (de Paramount+) a lado de las mejores exponentes que han participado en las franquicias de RuPaul Charles.

Su participación mostrará la personalidad que ha desarrollado a lo largo de su vida y además busca que se visibilice a nuestro país.

“La idea es sorprender con versatilidad, ya que me gusta mostrar diferentes facetas de mi. Siempre trato de llevarlo de una forma muy sensual. Me siento muy contento de participar y, sobre todo, representar a México y abriendo caminos”, adelantó.

Pero su participación implicó varios retos, uno de ellos fue el idioma puesto que Gala tuvo que retomar las clases para no perder una oportunidad así, todo esto en medio de críticas por su acento.

“Yo tenía inglés de escuela, nada muy elaborado. Cuando recibí la invitación dije, ‘ok, tengo poco tiempo para reaprender y mejorar porque esta oportunidad no iba a volver a ocurrir.

“Ya que lo veo y escucho mi inglés, la gente siempre va a criticar. No nos podemos detener por lo que digan los demás”, aseguró.

GLOBALIZAR EL DRAG MEXICANO

Con esta oportunidad de estar en el popular reality, Gala considera que se han abierto más las oportunidades de mostrar el talento de las drag queens mexicanas y la evolución de este arte.

“Es una responsabilidad muy grande representar a México y a la cultura latinoamericana pero también cómo lo hace Gala Varo, porque también me represento a mí mismo, en la manera que he evolucionado en un país como el nuestro que no dista mucho de las realidades que viven en otros”, compartió.

Gala Varo actualmente da shows en distintos puntos del mundo, así que su agenda está ocupada hasta marzo de 2025, en el que visitará Portugal, Australia, España y más.

“Toca demostrar de qué estamos hechas las dragas mexicanas en el mundo para seguir inspirando a más LGBTQ+”, concluyó.