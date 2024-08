Luego de haber anunciado que era víctima de un cáncer de páncreas en etapa terminal y de haber disfrutado sus últimos días junto a sus compañeros y familia, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Sven-Göran Eriksson, exentrenador de la Selección Mexicana.

El exentrenador sueco falleció a la edad de 76 años junto a su familia, fue el periodista Henry Winter quien reveló la noticia luego de compartir un comunicado de un agente de Suecia que trabajó junto a él hace algunos años.

Te podría interesar: Escarlatas suben al tercer sitio

“Sven-Göran Erikksson ha fallecido. Después de una larga enfermedad, SGE murió durante esta mañana en casa, rodeado de su familia. Sus dolientes más cercanos incluyen a su hija Lima, su hijo Johan y su esposa Amana y su nieta Sky. Su padre Sven, su novia Yanisette y su hijo Alcides; su hermano Lars-Erik y su esposa Jumnog”, se lee en el comunicado.

A su vez, la familia del estratega pidió respeto a la prensa para sobrellevar este duro momento, pues en los próximos días se llevarán a cabo los trabajos fúnebres para despedirse. Antes de su muerte, Sven había declarado que había tenido una buena vida e invitaba a la gente a disfrutar cada momento de ella.

Te podría interesar: McLaren termina con el monopolio en Zandvoort

Durante su trayectoria como entrenador, Sven-Göran Eriksson comandó a la selección de Inglaterra de 2001 a 2006, llevándolos a cuartos de final en los mundiales de 2002 y 2006, además de la Eurocopa 2004. También dirigió a la Selección Mexicana de 2008 a 2009.

Una de las últimas apariciones en público del entrenador sueco fue en un partido del Liverpool luego de una petición especial a Jürgen Klopp para dirigir un juego de leyendas, en donde toda la afición en Anfield se rindió a sus pies para despedirlo.

La selección de Inglaterra anunció un homenaje especial para el entrenador el próximo 10 de septiembre.

We are deeply saddened that Sven-Göran Eriksson, who managed the #ThreeLions from 2001 to 2006, has passed away aged 76.

Our thoughts are with his family and friends at this time.

Rest in peace, Sven. You will be greatly missed ❤️ pic.twitter.com/aLtqWAG8K4

— England (@England) August 26, 2024