El comediante Jorge Ortiz de Pinedo dio a conocer que empleados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le hicieron perder un vuelo.

“Un grupo de empleados que contrató La Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial”, informó el actor a través de su cuenta de X.

Aunque Ortiz les demostró -según su publicación- que el aparato que le ayuda respirar, pues padece EPOC, está autorizado por la Asociación de Aeronáutica Civil, y de que la aerolínea ya me había autorizado para portarlo durante mi vuelo y pese a esto, los empleados le negaron el acceso.

Pese a que, según su relato, el comediante y productor los trató de convencer:

“De todas las maneras posibles, imploré a su buen juicio y nada. Después de tenerme ahí varado durante media hora, de plano me dijeron que si quería pasar tenía que regresar al mostrador de registro a pedir el permiso (que ya me habían dado) y que solicitara que me acompañara un representante de la aerolínea hasta el filtro para que me dejaran pasar”.

Debido a esto, el actor tuvo que viajar por tierra a Acapulco, lugar en donde reside y 24 horas después la cuenta del AICM, le contestó al cómico: “Señor Jorge Ortiz De Pinedo: lamentamos mucho este evento, procedemos a hacer una investigación a detalle y a tomar las medidas correctivas correspondientes”.

En la red social, este tema es tendencia y los internautas se han puesto del lado del comediante y también han contado algunas experiencias negativas a las que se han enfrentado al querer abordar.