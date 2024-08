Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados arrancaron con la discusión de la reforma al Poder Judicial, luego de un acuerdo de procedimiento para llevar a cabo el debate del dictamen que se prevé desahoguen en dos días.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, consideró que hay ocho grandes razones para votar en contra del dictamen, entre ellos señaló que la narrativa del iniciante y del dictamen no corresponden al resultado que tendrá la reforma.

Además, lo que se propone, aseguró, no es ni democrático, ni justo, ni prudente, la reforma es un riesgo para el Estado mexicano; es inoperante; lesiona el pacto federal y no representa mejorar la calidad de las resoluciones.

El líder priista expresó que cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia, ni pronta ni mejor.

Expuso que en el país hay pocos jueces, un total de 0.33 jueces Federales por cada 100 mil habitantes, si se suman los jueces locales, tal vez se llegue a tres por cada 100 mil.

“Por eso ustedes ven que se acumulan los expedientes, no porque no tengamos jueces que trabajen, sino porque no tenemos suficientes jueces.

“Los juzgados están saturados a nivel local en muchas entidades, falta personal y los sueldos son muy bajos. Además, la reforma no contempla mejorar ni el Ministerio Público, ni la defensa de las personas, ni tampoco los peritos, ni los centros de este tipo”, apuntó Moreira.

⚖️🇲🇽 ¿Sabes cómo será la votación para juzgadores? 🗳️👩‍⚖️👨‍⚖️ ¡Te lo explico! ⬇️ pic.twitter.com/d1RzemUwBb — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) August 26, 2024



La vice coordinadora de la bancada de Morena, Adriana Bustamante, cuestionó cómo puede el Poder Judicial ser un contrapeso en la República, si no representa la voluntad del pueblo.

“Resultad paradójico que, en un país que se define como democrático, el Poder Judicial no encarne realmente la voluntad popular. Ese precepto contradice los ideales democráticos de México.

“El procedimiento actual para el nombramiento de ministras y ministros, en donde solamente participan el Presidente de la República y el Senado no confiere al Poder Judicial autonomía, no le confiere legitimidad democrática que requiere para sus decisiones”, expresó la morenista.

Agregó que buscan que el Poder Judicial se deba al pueblo y no a intereses del Poder Ejecutivo, por eso proponen democratizarlo y esto sólo será posible a través del reconocimiento constitucional de la elección por voto directo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“En la vida democrática no puede existir un Poder público que no emane directamente de la soberanía popular. Actualmente la cúspide de Poder Judicial en México continúa representando los intereses de otros poderes, los intereses fácticos de quienes los pusieron ahí”, aseveró.

Al arranque de la reunión de este lunes, la diputada sin partido, Susana Prieto, reclamó que se le haya retirado el voto en la comisión y que no se le permita hacer uso de la palabra durante la discusión.

“Abandoné la fracción parlamentaria de Morena y último de febrero; la violencia política que han ejercido en mi contra ha sido una vulgaridad, no le han pagado desde febrero a mis asesores, no me han depositado las subvenciones a mí, me sacaron de la comisión de Puntos Constitucionales, nadie me informó.

“Me pueden sacar de Morena pero no de la comisión y me sacaron (…) la violencia política en razón de género que han cometido en mi contra no ha tenido…ya estoy hasta la madre de lo que han hecho conmigo (…) han hecho de mi vida un pinche infierno en esta Cámara de Diputados”, reclamó la ex morenista.

La diputada Susana Prieto señala la violencia que se le ha ejercido por no permitirle hacer preguntas como a otros de sus compañeros. pic.twitter.com/5l8HgfiMNR — Adriana Pineda 🫀 (@LaMalaC) August 26, 2024



