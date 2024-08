Estas son las duras confesiones de Fer Durán, exnovia de ‘Lapizito’

Fer Durán, exnovia de ‘Lapizito , asistió a un podcast en el cual confesó duras experiencias que tuvo con una expareja; aquí te decimos qué dijo.

Fernanda Durán -famosa creadora de contenido y exnovia de ‘Lapizito’- sostuvo una entrevista para el podcast “Un tal Fredo” en YouTube en donde compartió sus experiencias con un relación sentimental tóxica.

Pleitos con expareja

Sin mencionar nombres, Fer contó que vivió maltratos de parte de una expareja:

“Hubo un día que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex, y yo le dije: ‘¿por qué hablas de él si yo ni siquiera lo menciono?’. Se enojó, me empezó a jalar y morder”.

Sin embargo, estos conflictos escalaron a asuntos mayores en los cuales tuvo que existir la intervención de la policía por la gravedad de los conflictos, ya que existieron agresiones físicas, psicológicas y verbales en contra de ella.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron como posible responsable a Fredy Ordaz -conocido por ser hermano de ‘Gomita’ e interpretar al personaje de ‘Lapizito’-

Ex de Fer Durán habló con un hombre

Durán señaló que presuntamente encontró conversaciones de su su expareja con un hombre.

“En esas conversaciones había un hombre. No habían tantas cosas comprometedoras, pero sí les respondía historias. El muchacho subía fotos de lencería y él le respondía: ‘¿así andas en tu depa? Para pasar a verte’. Yo dije, no mam…, qué fuerte”, contó la creadora de contenido.

Fernanda Durán confrontó a su ex, pero éste negó que fuera él y que posiblemente era su hermano -que en ese entonces tenía 15 años de edad- el que tomó su celular y respondió así los mensajes.

“Le dije: ‘ven, ¿qué te hace falta en la relación?’, y me dijo: ‘no, nada’, y nada más se queda así. Le dije: ‘tú sabes que las estás cagando, ¿verdad?’, y me dice: ‘sí, pero ¿de qué hablas?’. Agarré mi celular y le mostré esto y él me dijo: ‘Ha de ser mi hermano que agarró mi teléfono’”, relató Durán.

Celos de un bebé

La influencer -quien es hermana de Carol Castro quien tuvo un hijo con César Pantoja- dijo tener en su fondo de pantalla de su teléfono a su sobrino, pero al parecer a la expareja le dieron celos.

“Tenía al bebé de fondo de pantalla y me acuerdo de que un día lo agarra y dice: ‘ni a mí me pones aquí, ni a mí’, y me avienta el celular y dice: ‘todo por un pendejo bebé’, y yo le decía: ‘¿cómo le puedes tener celos a un bebé que tiene 15 días de nacido?’”, señaló Fer.

Mencionó que tras esta situación tuvo que distanciarse de su hermana y su sobrino para evitar peleas y aseguró que prácticamente su expareja odiaba al bebé.

