El senador electo por Morena, Javier Corral aseguró no usará el fuero constitucional para escudarse desahogar el proceso en su contra, y apuntó que limpiará su nombre ante las acusaciones hechas por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. “No me voy a escudar en el fuero constitucional, voy a desahogar en todo momento el proceso y procedimiento. De hecho me he sometido a la jurisdicción de un juez, un juez de amparo, voy a acudir a todas las instancias y el fuero no va interrumpir la tarea más importante que ahora tengo, que es limpiar mi nombre”, comentó.

Tras acudir para acreditarse en el Senado de la República, el expanista insistió en que la situación que vive es una persecución en su contra, la cual es orquestada por Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua.

“No solo es un tema de odio o de venganza personal, también hay mucho miedo en la gobernadora y su alianza protectora con Manlio Fabio Beltrones y César Duarte, pero no va impedir que yo desahogue, aquí desarrolle una labor al servicio de la república con toda mi capacidad”, apuntó.

En tanto, Javier Corral descartó el afiliarse a la militancia de Morena, pero aseguró que se mantendrá firme a la bancada del partido en el poder, y mucho menos traicionará al proyecto que está confiando en él.

LDAV