¿Regresan por fin? Oasis publica fecha y aumentan rumores de su regreso

Parece ser que la banda Oasis regresará luego de publicar una fecha en la que posiblemente se hará oficial su retorno luego de 15 años de ausencia.

Los rumores se acrecentaron cuando el diario británico, The Sun, indicó que los hermanos Noel y Liam Gallagher han llegado a una posible reconciliación para regresar a Oasis luego de 15 años de ausencia.

“Esta es la reunión que nadie pensó que iba a pasar, Liam y Noel han sido enemigos acérrimos durante más de una década, pero en secreto han vuelto a ponerse en contacto, ofrecerán conciertos multitudinarios en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025”, citó el medio.

Pero ahora los rumores empiezan a tomar más solidez luego de que las redes sociales de la banda Oasis.

En su publicación, se observa un corto clip en el cual es posible ver la fecha del 27 de agosto de 2024, además de un horario, “8 am”.

Muchos seguidores apuntan que en ese día se hará el anuncio oficial del regreso tan esperado de Oasis aunque se desconoce si ya tendrán nueva música.

Además, Liam Gallagher realizó una publicación en su cuenta de X en la que aumentó todavía más el posible regreso de la banda inglesa.

“Nunca me gustó esa palabra ‘EX’”, escribió Liam en la que algunos usuarios criticaron algo que el artista reprobó.

I never did like that word FORMER

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2024