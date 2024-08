El actor Jorge Ortiz de Pinedo denunció que perdió un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a empleados contratados por la Marina; autoridades se comprometieron a investigar.

Lo anterior, luego de que Ortiz de Pinedo denunciara los hechos mediante su cuenta de X (@JORGEODEPINEDO) en la que posteó que tuvo que tomar un camión a Acapulco debido a que:

“Un grupo de empleados que contrató La Marina de México, que están encargados de los filtros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, me detuvo y no me permitió pasar a las salas de abordaje, alegando que mi concentrador de oxígeno no estaba autorizado para ser usado a bordo de un avión comercial”.

Y aunque el también comediante les demostró -según su publicación- que el aparato que le ayuda respirar, pues padece EPOC, está autorizado por la Asociación de Aeronáutica Civil, y de que la aerolínea ya me había autorizado para portarlo durante mi vuelo y pese a esto, los empleados le negaron el acceso.

Pese a que, según su relato, el comediante y productor los trató de convencer:

“De todas las maneras posibles, imploré a su buen juicio y nada. Después de tenerme ahí varado durante media hora, de plano me dijeron que si quería pasar tenía que regresar al mostrador de registro a pedir el permiso (que ya me habían dado) y que solicitara que me acompañara un representante de la aerolínea hasta el filtro para que me dejaran pasar”.

Tras todo lo cual, le permitieron el acceso, pero el vuelo ya estaba por salir, por lo que viajó por tierra a Acapulco, ciudad en la que reside.

Casi un día después, el AICM le respondió en X (@AICM_mx):

“Señor Jorge Ortiz De Pinedo: lamentamos mucho este evento, procedemos a hacer una investigación a detalle y a tomar las medidas correctivas correspondientes”.

