El mexicano Edson Álvarez volvió a las canchas este sábado, luego de una lesión que lo mantuvo inactivo por dos meses.

En el pasado mes de julio, el mediocampista sufrió una lesión en el debut de la Selección Mexicana ante Jamaica, en la Copa América 2024. “El Machín” tuvo que salir, entre lágrimas, del terreno de juego al minuto 30.

Te podría interesar: Checo logra top 5 en Qualy de Países Bajos

Pero fue este fin de semana que el mexicano reapareció en el triunfo del West Ham 2-0 sobre el Crystal Palace, en la segunda fecha de la Premier League.

Edson Álvarez entró al minuto 78 por su compañero Tomás Soucek, por lo que tuvo un poco más de 12 minutos para comenzar a tener ritmo en esta nueva temporada del futbol inglés.

Por otro lado, el West Ham ganó con goles de Soucek al minuto 67 y de Jarrod Bowen al minuto 72. Con la victoria, los “Hammers” obtienen sus primeros tres puntos en la Premier.

Te podría interesar: VIDEO: Exhiben al futbolista Alan Mozo conduciendo sin las manos en el volante y en su celular

So good to see Edson back on the pitch ❤️🇲🇽 pic.twitter.com/11ewNNWib2

— West Ham United (@WestHam) August 24, 2024