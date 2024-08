Ricardo Monreal Ávila, diputado electo de Morena, señaló que la Cuarta Transformación (4T) podría estrenar su mayoría calificada en la Cámara de Diputados el próximo 1 de septiembre y discutir la reforma judicial.

Entrevistado por medios de comunicación, tras acudir a registrarse a San Lázaro como legislador plurinominal, señaló que la prioridad de la bancada de Morena será la reforma que plantea una elección judicial de ministros, jueces y magistrados.

“Empezaremos por él, con este dictamen de reforma judicial, quizá el propio 1 de septiembre en una sesión distinta a la de la instalación del Congreso de la Unión”.

Aunque todavía debe pasar por el filtro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Morena, PT y PVEM lograron una asignación de diputaciones que rebasan los requeridos para la mayoría calificada, por lo que, de confirmarse, podrán reformar la Constitución sin negociar con otras fuerzas políticas.

El también senador de Morena detalló que los 200 diputados plurinominales comenzaron sus registros en San Lázaro “y el martes próximo, nosotros en Morena tendremos la plenaria. Iniciaremos a las 9 de mañana y ese mismo día, dos horas después, a las 11, nos reuniremos con la presidenta electa para definir las prioridades”.

Abundó que “también tenemos como prioridad la reforma de pueblos indígenas y la reforma en materia de Guardia Nacional. Esas son las primeras tres que vamos a tratar los primeros días”.

Sobre la reforma judicial añadió que la “intención es que en el mes de septiembre pueda estar discutida, deliberada y, en su caso, aprobada esta reforma judicial”.

Aunque la Oposición no tendría los votos para oponerse a las reformas, Monreal indicó su relación será de “de respeto… no, yo no soy de aplanadoras, soy de razones y de principios. Pero obviamente haremos valer el mandato popular. Voy a dialogar mucho con la oposición. No lo he hecho porque esperaba yo este acto formal”.

