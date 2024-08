El cantante y compositor inglés Myles Smith cautivó a sus fanáticos tras el lanzamiento de su reciente tema titulado “Wait For You“.

Este jueves 22 de agosto, Myles Smith, uno de los artistas emergentes de este 2024, lanzó su nueva canción “Wait For You”, perteneciente a su próximo EP titulado “You Promised me a lifetime”, del cual se desconoce aún la fecha de lanzamiento.

Sin embargo, este nuevo sencillo compone el segundo ‘single’ de dicho material. El primero fue ‘Stargazing’, tema que ha conseguido colocarse en todas las emisoras del mundo, apuntando ser una de las candidatas a convertirse en la canción del verano, pues se acerca a los 400 millones de reproducciones globales en Spotify, Apple Music y Amazon Music. En él, mezcla géneros del pop y el country, dejando como resultado una canción rítmica y pegadiza protagonizada por una voz conmovedora como es la de Smith.

Mientras que “Wait Fou You” también promete ser un éxito rotundo, esto posiblemente al lograr tocar fibras sensibles en los escuchas.

Esto luego de que el cantante explore el compromiso en los momentos más oscuros de una persona: una promesa inquebrantable de paciencia y amor duradero.

“Esta es una canción introspectiva y profundamente emotiva”, expresó el originario de Luton, para Sony Music, pues profundiza en la lucha de ver a un amigo (mi yo anterior) batallar contra sus demonios internos y en el compromiso de estar a su lado en sus momentos más oscuros. La letra refleja una promesa de apoyo inquebrantable y paciencia, capturando la esencia de una relación que trasciende el tiempo y las dificultades”.

Es por ello que en la letra podemos encontrar frases como: “I see you fightin’ those demons inside” (“Te veo batallando con esos demonios dentro de ti”), “Till the light in your eyes Reappears, I’ll be here by your side” (“Hasta que vuelva la luz en tus ojos, yo voy a estar a tu lado”) o “Don’t let the words in your head ever drown you out” (“No dejes que las palabras en tu cabeza te ahoguen”).

En tanto que, si no has escuchado este emotivo tema de Myles, originario de Luton, quien ha sido nombrado Artista Up Next de Apple y Artista Next de Deezer y ha logrado agotar las entradas de su primera gira como cabeza de cartel en Reino Unido, Europa y Norteamérica, a continuación te lo dejamos.

