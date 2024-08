Tras su salida de “La Casa de los Famosos México 2”, Mariana Echeverría vive un constante hate en su contra y pidió parar con las humillaciones hacia su persona.

Durante y después de salir del reality show, la conductora ha sido señalada de varios casos, entre ellos, el bullying que mantenía supuestamente en contra de la participante de “La Casa de los Famosos”, Briggitte Bozzo.

Asimismo, se le señaló de la poca higiene que tenía en el reality, principalmente cuando hacía de comer o de supuestamente atacar, con palabras, a Arath de la Torre.

A lo anterior, se le suman otros señalamientos que venía arrastrando antes de entrar a “La Casa de los Famosos”, como supuestamente escupirle a un pequeño en Perisur o la presunta responsabilidad en la muerte de una persona que jugó una “ruleta rusa”.

Tras salir del reality show, Mariana Echeverría fue invitada a varios espacios de espectáculo para dar su versión de diferentes hechos y pidió perdón por las cosas que hizo dentro de “La Casa de los Famosos”.

Sin embargo, a pesar de pedir perdón, el hate en su contra, a través de las redes sociales, llegó a un punto en el que la conductora tuvo que sincerarse y pedir que pararan las humillaciones en su contra.

A través de un video que compartió en sus redes, Mariana Echeverría se dijo sorprendida por las mentiras que dicen sobre ella con tal de subirse a las tendencias del reality show.

“Ya me está dando risa lo que no me tiene que dar risa, pero, con tal de subirse al trend de “La Casa de los Famosos”, o sea, ya inventan cada cosa”, mencionó.

Además, negó haberle escupido a un niño con autismo cuando el pequeño le pidió un autógrafo al portero Óscar Jiménez, esposo de Mariana y en ese entonces jugador del América. La conductora dijo que no había evidencia del caso, a pesar de que hay cámaras en la plaza de Perisur, porque “no pasó”.

“Ya me esta dando risa porque pues con tal de generar likes en su contenido, hacen este tipo de declaraciones, pero bueno. Yo me quedo con los míos, con mis amigos, con mis fans, con mi familia, con la gente que me apoya, con la gente que me conoce. Llevó 15 años de carrera y me voy a quedar con eso, porque ya no saben qué más inventar”, dijo Mariana Echeverría.