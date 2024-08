La banda estadounidense de stoner rock y rock alternativo, Queens of the Stone Age, entristeció a sus fanáticos tras anunciar que cancelan su participación del Corona Capital 2024.

Este viernes 23 de agosto, a través de un comunicado, la agrupación formada en 1997 por Josh Homme, dos años después de la desintegración de Kyuss, informó a los amantes de su música que no estarán en la edición 2024 del Festival Corona Capital a celebrarse el próximo mes de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Según detallaron, la razón de cancelar no solo su presentación en el CC, sino también varias fechas de su gira mundial con la que están promocionando su octavo y más reciente material discográfico, In Times New Roman, se debe a problemas de salud que afectan a uno de sus integrantes.

“QOTSA lamenta anunciar la cancelación o postergación de todos sus shows restantes del 2024. Josh no ha tenido otra opinión que priorizar su salud y recibir atención médica esencial durante el resto del año”.

En este sentido, el show que daría el 17 de noviembre, la banda conocida por su enérgico estilo y éxitos como “No One Knows” y “Go With the Flow”, y quienes serían uno de los headliners junto a Empire Of The Sun y Paul McCartney en el tercer día del festival, no se llevará a cabo.

Ante esto, la agrupación agradeció a sus fans por el apoyo y la comprensión de la situación, no obstante, esperan ver a todos los que compraron boletos para sus shows el próximo año:

“Josh y la familia QOTSA están muy agradecidos por su apoyo y el tiempo que pudimos pasar juntos durante el último año. Esperamos verlos a todos nuevamente en 2025”.

