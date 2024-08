Una mujer que reclamó airadamente a la taquillera de la CAPU por un boleto, fue apodada como “Lady Cancélamelo” por su actitud.

A través de las redes sociales se difundió un video en el cual exhiben a una mujer por su manera de reclamar a los taquilleros de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU).

Al parecer, la ahora ‘bautizada’ como “Lady Cancélamelo” mostró su enojo contra la taquillera debido a que el boleto que le vendieron tenía que hacer un transbordo para llegar a su destino, cosa que no se le notificó, de acuerdo con su reclamo.

La situación no la recibió de buena manera la fémina quien empezó a reclamar airadamente y hasta amenazar a los taquilleros al pedirles que le cancelen su boleto y le devuelvan el dinero.

“Cancélamelos, te aviento la computadora hija de la chingada eh, no me voy a calmar, que me canceles mi boleto, me vale madres, me devuelves mi dinero”, reclamó la mujer.

En el sitio había presencia de un elemento de la Policía Auxiliar quien le pidió a la mujer que se tranquilizara, ya que podría hacerse acreedora de una sanción.

La chica poco le importó la presencia del uniformado y de su advertencia, por lo que siguió con los reclamos y una serie de improperios hacia la persona de la empleada, además de golpetear el mostrador.

“Me vale, proceda, proceda, pero en chinga… ¡Regrésame mi dinero! Pinche ratera, regrésame mi dinero hija de la chingada”, gritó la mujer ante la mirada de todos, incluida la del oficial.

El clip se difundió en las redes sociales y rápidamente se viralizó, por lo que algunos usuarios decidieron apodarla como “Lady Cancélamelo” por su actitud y reclamos a la taquillera de CAPU.

Al final del video se desconoce si la mujer pudo cancelar su boleto y si obtuvo el rembolso de su dinero, o bien, si la situación escaló a algo mayor y el policía tuvo que actuar.

🤦 Una mujer insulta y amenaza a una trabajadora de la #CAPU tras exigir la cancelación de su pasaje y la devolución de su dinero, en redes ya la apodan #LadyCancelamelo 👇 pic.twitter.com/oI6xRZjU0e — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 22, 2024

Cabe destacar que de acuerdo con el sitio web de CAPU, los clientes pueden cancelar y solicitar el rembolso de su dinero, siempre que la solicitud se haga con 30 minutos de anticipación al horario de salida que marque el ticket.

LEO