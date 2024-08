La serie que comparte las etapas más importantes de la vida de Miguel Bosé, desde su infancia hasta su paternidad, será reconocida en el Festival de Televisión de Vitoria-Gazteiz, el próximo 7 de septiembre.

Cuatro son los capítulos de Bosé Renacido, que se estrenó en septiembre pasado, en los cuales, la narración ágil y trabajada han sido el complemento perfecto para convertirla en una de las series más vistas del año pasado en España, mostrando a Miguel Bosé desde su infancia hasta hoy en día.

“Decidí este exacto momento para liberar casi todo el pasado porque necesitaba emprender vuelo nuevo, y me resultaba muy difícil y muy complicado hacerlo cargando con demasiado peso.

“Se trataba de, a la vez soltar lastres, permitirle finalmente la libertad a cada uno de los recuerdos, agradeciéndoles, sin resentimiento ni reserva alguna, todo lo que me permitieron crecer y superar cada uno de los obstáculos en la vida y así, quedar en paz con todo ellos”, dijo el Papito a través de un comunicado de prensa.

“La sensación, completando este ejercicio es la de una absoluta ligereza. Como tras una buena conversación, larga, franca y amistosa, he dejado las cosas en claro con mi historia. No se puede pedir mayor bienestar. La vida que me ha tocado vivir, no solo es excepcional, es única y maravillo. La que aún me queda, va a ser gloriosa. Así lo decreto. Así es. Así será”, expresó Bosé en relación a la serie. /24 HORAS