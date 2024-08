Warnes Bros. Games causó nostalgia entre los gamers y fanáticos de hechizos famosos como el Wingardium Leviosa, el mortífero Avada Kedavra o el eficaz Alohomora, tras el lanzamiento del tráiler de ‘Harry Potter: Campeones de Quidditch‘.

Este jueves 22 de agosto, la distribuidora estadounidense de videojuegos con sede en Burbank, California, perteneciente a la unidad Global Streaming and Interactive Entertainment de Warner Bros. Discovery liberó el tráiler del próximo videojuego titulado ‘Harry Potter: Campeones de Quidditch’.

De acuerdo con lo mostrado en el avance de 1:37 minutos, este juego estará ambientado en el quidditch, el deporte mágico del mundo de Potter y el cual estuvo fuera del videojuego Hogwarts Legacy.

En este sentido, se aprecian imágenes nostálgicas de las películas (sobre todo de las primeras) a fin de invitar a los espectadores a emular al joven aprendiz de magia y hechicería persiguiendo una snitch dorada.

Aunque también se podrá tomar el rol de Hermione, Draco Malfoy o los Wesley, quienes se muestran con un aspecto infantil.

No obstante, los jugadores podrán crear su propio personaje.

¿Cuándo será lanzado y en qué dispositivo estará disponible?

Harry Potter: Campeones de Quidditch, desarrollado por Unbroken Studios y publicado por Warner Bros. Games bajo el sello Portkey Games, será lanzado el próximo 3 de septiembre y si lo quieres en físico, las versiones saldrán el 8 de noviembre.

Estará disponible para Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC, y PS5.

Algo a destacar es que como todos los juegos mensuales, el juego será tuyo siempre que permanezcas suscrito al servicio. Además, durante ese mes tendrás de regalo un pack con la skin de escoba Saeta de Fuego Suprema.

Play as, or alongside, your favourite Harry Potter characters when you take to the skies on September 3 in Harry Potter: Quidditch Champions! #QuidditchChampions pic.twitter.com/RutLoKkM9l

— Harry Potter: Quidditch Champions (@QuidditchGame) August 22, 2024