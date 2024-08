Aprueban en comisiones incorporar Guardia Nacional a la Sedena; la facultan para investigar

Por mayoría de 32 votos a favor y 18 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Constitución en materia de Guardia Nacional, con lo cual incorpora este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entre los cambios que aprobaron los legisladores de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es que los miembros de la Guardia Nacional serán juzgados por tribunales militares, al igual de los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Además, se le otorga facultades para investigar al establecer que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional”.

Con estos cambios, la Guardia Nacional dejará de pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.

El dictamen también agregó al Ejército, la Armada y a la Fuerza Aérea para que el Presidente de la República pueda disponer de estas instituciones en tareas de apoyo a la seguridad pública.

En los artículos transitorios establece que quien comande a la Guardia Nacional deberá tener grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, pero en tanto no exista personal formado en ese cuerpo, el cargo recaerá en General de División del Ejército, en materia de seguridad pública.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, advirtió que la aprobación de la reforma no es la solución a la inseguridad que existe en el país.

“Claro que sabemos que está evolucionando el crimen, sí, señores, hay muchas partes del país donde hoy se presume paz y lo que tienen es un control territorial del narcotráfico o de bandas criminales que, por cierto, para los que no lo sepan, hoy sacan más renta del cobro de piso que del trasiego, venta o producción de estupefacientes

Pero el problema es que no se combate al crimen. No me digan que no sabemos de esto (…) pero no se va a lograr la paz de la manera que ustedes lo están proponiendo, están condenando a Claudia Sheinbaum a no lograr la paz y ojalá y me equivoque, que haya paz, ojalá y me equivoque, pero eso es lo que están condenando”, expresó.

Recordó que en 2022 votaron a favor de una reforma al transitorio cinco de la reforma de 2019 y que fue avalada por varios de los diputados de oposición porque decidieron darle al Ejecutivo Federal lo que nos está pidiendo para que haya paz.

Por su parte, el diputado Jorge Triana (PAN), enfatizó en que su fracción parlamentaria no se opone a que las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad, pues incluso eso está regulado en la Constitución.

Recordó que en 2019 se aprobó, con el apoyo de todas las fuerzas políticas del Congreso, la creación de la Guardia Nacional, bajo la promesa de que, por ninguna manera, se iba a militarizar y sería una corporación con mando civil.

“Y lo primero que hizo el Presidente de la de la República fue colocar a un militar, no en retiro, un militar con licencia, una figura que se sacaron de la manga al frente de esta corporación.

“Se nos dijo que la Guardia Nacional se iba a formar con elementos de la Marina Armada de México, elementos del Ejército mexicano, de la extinta policía federal y también con jóvenes reclutas. Esto fue un tremendo fracaso”, condenó Triana.

Agregó que personajes históricos como Demetrio Vallejo, Valentín Campa y Heberto Castillo “se volverían a morir de la vergüenza que les daría ver que por fin gobierna supuestamente la izquierda en este país, y es una izquierda militarista que está doblegada, abyecta y que ha gobernado hincada y agachada ante los designios de las fuerzas armadas y del militarismo más podrido de este país”.

