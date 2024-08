Luego de culminar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de prepararse para volver a sus entrenamientos, la medallista en Tiro con Arco, Alejandra Valencia, denunció en sus redes sociales una reducción en su beca otorgada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

A través de su cuenta de X, la atleta mexicana reveló que cuando acudía a realizar la firma de algunos documentos del organismo, se le notificó una reducción al apoyo deportivo que recibe de cara a lo que será el próximo ciclo olímpico.

“Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias“, detalló Alejandra Valencia en su cuenta de X.

Además de ello, por medio de su cuenta de Instagram, la tiradora con arco reveló que aparte de la reducción en su beca deportiva, ella también tendrá que seguir cubriendo los gastos de su preparador físico y psicólogo para seguir con su carrera deportiva.

Dicho acto nuevamente le valió un sinfín de críticas a Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, esto debido a la reducción de apoyos para una de las disciplinas que más medallas le han dado a México en los últimos años.

Esta no sería la primera reducción luego de unos Juegos Olímpicos, recordemos que tras Tokio 2024, Guevara anunció la reducción en los montos de las becas deportivas con motivo de la publicación de nuevas normas, además de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

¿Por qué redujeron la beca de Alejandra Valencia?

Desde sus reglas de operación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte establece como criterios los rendimientos internacionales de los deportistas, como uno de los elementos a evaluar para considerar los montos que reciben para el apartado de alto rendimiento, con becas deportivas que se determinan por cada caso.

Valencia conquistó el bronce junto a Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz en la modalidad de equipos femenino, que significó la primera medalla colectiva de México en tiro con arco en la historia de Juegos Olímpicos.

Al ser eliminada en la ronda de cuartos de final en París 2024 en su prueba individual y tras haber sido medallista previamente en campeonatos mundiales, de acuerdo con el tabulador publicado en las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2024, a Valencia le corresponden entre 40 mil y 30 mil pesos de beca por su clasificación en Juegos Olímpicos a nivel individual, mientras que por haber logrado el bronce en conjunto la cifra en dicho apartado es de 36 mil pesos por un tercer lugar olímpico en deportes colectivos.

Por su plata ganada en la pasada final del Campeonato Mundial en Hermosillo, Sonora, a la arquera mexicana le correspondió una beca de 45 mil pesos, misma que ahora se redujo por caer en su clasificación olímpica.

