Al menos diez ejecuciones relacionadas con la detención de Ismael El Mayo Zambada y uno de Los Chapitos, Joaquín Guzmán López, en Estados Unidos se han registrado en Sinaloa, entre ellas la de Martín García Corrales, El Tano, operador del Cártel de Sinaloa, confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

A la vez, el mandatario sinaloense reconoció que es un tema que intranquiliza, pero que los “focos rojos” los monitorea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Rechazó los rumores de su supuesta renuncia, pidió “no hacer grilla barata” y afirmó que no dejará la gubernatura.

El 10 de agosto, los abogados de El Mayo Zambada filtraron una supuesta carta del capo en la que señala una relación entre el mandatario y el presunto criminal.

REACOMODO CRIMINAL: INVESTIGADORES

Investigadores consultados por 24 HORAS, aseguraron que el asesinato de El Tano, estaría relacionado con el reacomodo de poder en el Cártel de Sinaloa.

El doctor Rubén Ortega, del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadajalara, afirmó que los asesinatos que se han registrado en las últimas horas en Sinaloa, estarían relacionadas con la “limpia” que realiza la facción que dirigía El Mayo, por lo que se podrían presentar más agresiones debido a la cantidad de información, además de sus nexos, lo que “en la nueva reestructuración serían una ‘piedra’ por lo que van a tratar de eliminar a este tipo de personas”.

Fernando Jiménez Sánchez, investigador del Colegio de Jalisco, señaló que tras la detención del exsocio de El Chapo se presentarán episodios de violencia en las calles de Sinaloa, pero que el hecho de que no se hayan presentado, podría responder a que “no es una limpia tan extensa”.

Por su parte, José Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte, consideró que aún no se tiene muy claro la razón de esta “cadena de ejecuciones”, debido a que no se conoce cómo está la relación de fuerzas al interior del Cártel de Sinaloa.

Subrayó que “sería muy difícil pensar que lo que sucedió con El Mayo y Joaquín Guzmán López, sea una entrega o una traición, no vaya a derivar en reacomodos entre los grupos, violencia entre los grupos(…) parece ser que en Sinaloa empieza a verse el reacomodo”.

El 25 de julio, El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López aparecieron en El Paso, Texas, donde fueron detenidos por personal del departamento de Estado; hasta el momento el Gobierno de México ha dado información a cuenta gotas al respecto.

QUE NO PASE A MÁS: AMLO

Durante La Mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respecto a la ejecución de El Tano, que desea que “no pase a más” y “no se agrave la situación”; además, de que se evite un enfrentamiento entre grupos del Cártel de Sinaloa.

Afirmó que las circunstancias en el estado se habían mantenido estables, pero “esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación(…) de grupos, no es el caso de Guanajuato, o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas, esto no se registraba en Sinaloa”.