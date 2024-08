El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la huelga en el Judicial le es indiferente a la mayoría de los mexicanos, y que no “va a pasar nada” pese a la movilización.

Este martes y sin pregunta de por medio, el mandatario saliente hizo alusión al paro en el Judicial, al cual se sumarán jueces y magistrados, lo que para él no aporta a la movilización y lo que es más, “ayudará” a su Gobierno:

“A la mayoría de los mexicanos no les va a importar, hasta nos va a ayudar, si no están magistrados y ministros, tenemos, cuando menos, la garantía que no van a dejar libres a miembros del crimen organizado”.

A la par, dijo que los trabajadores del Judicial que se han ido y los que se sumarán a la movilización saben que su accionar es ilegal, pero que su Gobierno respeta su protesta:

“Ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial. Aun si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga”.

Por ello, aprovechó para reiterar que la propuesta de reforma al Judicial es en beneficio del pueblo de México, y no para afectar a la plantilla laboral del poder, incluso dijo que su Gobierno no tiene ningún problema con el disenso al respecto, pero que él no puede mantener un sistema que considera:

“Completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz, un sistema judicial caracterizado por la corrupción”.

El paro de trabajadores del Poder Judicial arrancó en el primer minuto de ayer, y en el transcurso del día, y tras una votación, jueces y magistrados decidieron sumarse este miércoles a la movilización que se realiza a nivel nacional.

Horas después de que arrancara la huelga, López Obrador dijo en su Mañanera que los propios miembros de dicho Poder saben qué hay corrupción al interior de este, y que si, pese a contar con esa información se suman a la acción serían “paleros”:

“No estamos en contra de los trabajadores, estamos en contra de la corrupción y los privilegios, y los trabajadores lo saben (…) si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho, nada más que, van a servir de paleros de quienes forman parte de la corrupción”.

La madrugada de este lunes, en lugares como la sede de Poder Judicial en San Lázaro, trabajadoras del Poder Judicial cerraron el recinto y montaron guardia está madrugada entre consignas contra el llamado Plan C, que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados y cuya aprobación se prevé en septiembre.

