Pese a destacar que en México actualmente se vive un proceso de maduración en torno al fanatismo que existe sobre el deporte motor, Paul Jourdain asegura que aún falta mayor interés por tal deporte y que esto no quede únicamente a manos de la categoría estelar como lo es Fórmula 1.



El multicampeón mexicano y actual piloto de Súper Copa señaló en entrevista con 24 Horas, que a partir de la llegada de Sergio Pérez al Gran Circo y en particular a Red Bull (2021), la percepción que se tiene del automovilismo deportivo ha cambiado en el país para que de a poco más gente se sume a categorías de menor jerarquía.



“Creo que hoy estamos reviviendo tiempos que tuvimos cuando estaban Michel Jourdain, Adrián Fernández y Mario Domínguez en la CART (hoy IndyCar). Aunque hay más gente fanática de F1 que del automovilismo, cada vez llegan más interesados y el estar nosotros (Súper Copa) en el GP de México ayuda mucho”, apuntó el piloto tricolor.



Con más marcas involucradas en eventos motores dentro del país, Paul aseguró que hoy se han visto beneficiados de la adhesión que tuvieron con Andretti Global, referente norteamericana que al unirse a Supercopa se sumó como la séptima categoría distinta por la que han apostado.



“El plan es seguir creciendo como equipo y dentro de esto el poder exportar a pilotos, ingenieros o mecánicos que quieran dar ese paso a Estados Unidos a través de esas otras categorías”, destacó Jourdain sobre esta alianza que apenas se cristalizó para 2024 con la marca norteamericana.



En su año debut dentro de la categoría de los Gran Turismo pro, luego de campeonar en 2023 dentro de los GTM Light, el mexicano asegura vivir un pleno proceso de adaptación a un nuevo auto y una escudería aún en desarrollo, sin dejar de lado su participación en el campeonato integrado a Súper Copa de Tractocamiones.



Tras llegar al asiento que su hermano Michel Jourdain Jr dejó vacante en lo que el mismo Paul considera como “solo un descanso” que se tomó su hermano, la familia Jourdain entiende la necesidad de que alguien tomara el control al menos en 2024 de la gestión de la Súper Copa. “Este año hay nuevas marcas incorporadas, la parrilla de autos ha crecido y varios con más patrocinadores y la organización tiene cada vez a más personal involucrado”.



“A mí me gusta manejar todo. Para mí la prioridad actual es seguir en Súper Copa y en los tractocamiones por varios años, pero me encantaría correr en el extranjero ya sea en IMSA o las 24 Horas de Daytona, por ejemplo”, agregó el conductor.



Resiliente y autodescrito como un piloto de cualidades diversas, al que le gusta conducir cualquier tipo de automóvil, Paul Jourdain asegura tener aún varias metas como profesional, sin esconder el fanatismo que tiene tanto por su hermano Michel, por todo lo que ha logrado dentro del deporte en México y el extranjero.



“Yo sé que a mí hermano le encanta la carrera que hizo y aunque le dan celos el vernos a los nuevos pilotos, también él quiso darnos esa oportunidad de probar en la categoría GTM Pro y nuestro objetivo es hacer crecer al equipo y no solo como individuos”, concluyó.





Related