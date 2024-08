El diseñador Juan Oyervides se deslinda de Ricardo Peralta tras comentarios en La Casa de los Famosos.

El pasado domingo 18 de agosto, Ricardo Peralta causó indignación durante la gala de eliminación de La Casa de Los Famosos México, tras el posicionamiento que tuvo con el actor y conductor, Arath de la Torre.

Lo anterior luego de que el también influencer usó la homofobia como estrategia para reclamar un comentario que realizó De La Torre con respecto a una vestimenta que portaba y que sacó de contexto.

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación de que en mi caso es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es fluida, no binaria, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manierismos y cómo nos vestimos”, mencionó Peralta.

Ante esto, Arath señaló que nunca ha ejercido actos homofóbicos en su contra ni en contra la comunidad LGBTQ+, pues siempre la ha respetado e incluso enfatizó que tiene un hermano gay así como amistades muy cercanas a las que quiere y admira mucho.

Por lo que no era justo que quisiera poner a la comunidad en su contra, solo como estrategia de su juego.

Tras ello, en redes sociales, televidentes, figuras de la industria del entretenimiento como Wendy Guevara y usuarios se pronunciaron en contra de Ricardo por la postura que tomó, e incluso algunos pidieron “cancelarlo”.

Diseñador se deslinda de Peralta

Asimismo, su agencia se deslindó por los comentarios emitidos por parte de su representante, al igual que su diseñador Juan Oyervides.

En un video que compartió en su IG, el vestuarista puntualizó que “lo que sea que comente haga o diga Peralta en LCDLFM es problema enteramente de él”.

De igual modo, detalló que hay comentarios que les parecen reprobables y tristes; sin embargo, no tendría porqué afectar tanto su trabajo como el de los demás diseñadores que seguirán vistiendo al creador de contenido.

“Se me hace muy momento que nos lleguen amenazas, insultos, simplemente porque decidimos vestir a un personaje que está haciendo un papel que no les está gustando[…] Yo no tengo ningún problema personal con Ricardo, al final yo decidí trabajar con él para el look de una gala que a mi me gusto mucho.”

CSAS