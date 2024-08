La ayuda va fluyendo en Chalco, Estado de México, luego de que una fuerte tromba inundara las calles hace ya 18 días, pero para sus habitantes, que lo perdieron todo, el respaldo aún es poco para recuperar el curso normal de sus vidas.

“¿Te imaginas lo que es no poder ni salir a la tienda a comprar algo para comer?”, señaló Jesús, quien vive a sólo unos metros de un establecimiento de abarrotes, pero que durante días no pudo ni bajar al primer piso de su casa, pues el tirante superó el medio metro de altura y electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y televisores, ahora ya son sólo un recuerdo de su patrimonio.

Los pobladores de las colonias Jacalones, Culturas de México y Jardines de Chalco viven un infierno bajo el agua, pues además de los daños a sus propiedades, muchos se enfrentaron a no poder retomar su rutina diaria.

“Hemos sabido de muchos que no han podido volver a trabajar, no es falta de ganas, es que de plano no podemos salir, ahorita ya se ven más lanchas, más apoyo, pero los primeros días no podíamos ni asomarnos, éramos prisioneros en nuestro propio hogar”, afirmó Adela, quien además no ha podido asistir al médico especialista, pues no puede trasladarse con facilidad.

Este domingo, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) aseguró que con el apoyo de maquinaria se redujo considerablemente el nivel de inundación. Además, sostuvo que en coordinación con los tres órdenes de Gobierno se proyecta una renovación en el sistema de drenaje.