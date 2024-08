Van 10 ejecuciones ligadas a detención de El Mayo Zambada

Al corte, van 10 ejecuciones relacionadas con la detención en EU de “El Mayo” Zambada y uno de “Los Chapitos”; Gobierno de Sinaloa no tiene certeza de que no ocurran más.

Así lo dio a conocer este lunes el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien actualizó la cifra de homicidios que se registraron el fin de semana en varios puntos de la entidad; entre esas ejecuciones estuvieron la de “El Tano” uno de los lugartenientes del histórico capo, y su hermano:

“El sábado hubo 6 y el viernes hubo 4 (…) sí tienen qué ver con relaciones de las organizaciones del crimen organizado (…) es una preocupación y los vinculas, al momento, al entorno de lo que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio, cuando ocurrió la captura de 2 personas de las organizaciones delincuenciales”.

A la vez, el mandatario sinaloense reconoció que es un tema que preocupa la situación pero que, los “focos rojos” los monitorea la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que mantiene un operativo para evitar los posibles enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada:

“El Ejército sabe dónde están los puntos rojos y ellos están cuidando esos temas, hay una estrategia de un grupo especial de las fuerzas armadas (…) están tratando de evitar que se encuentren si es que eso puede ocurrir, es una posibilidad más o menos cierta. Solamente deseo que no vaya a ocurrir, pero no tengo elementos para decirles que no va a ocurrir”.

A la par, Rocha Moya secundó el llamado de López Obrador a los grupos delictivos a no confrontarse y priorizar la paz en la entidad:

“El Presidente mismo dijo en la mañana que hace un llamado a que no se confronten, no ha tenido empacho en decir que no se peleen los grupos y dijo que quiere que se mantenga la tranquilidad en Sinaloa, no tenemos una evaluación de qué pudiera ocurrir. No hay elementos que anuncien cierto problema fuerte de violencia por encontrarse grupos, no existe”.

Presidente espera que no aumente violencia

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo votos para que la violencia entre los presuntos delincuentes no aumente.

Este lunes, al ser cuestionado por este Diario sobre los asesinatos registrados el fin de semana en Sinaloa, 2 de ellos de personas relacionadas con “El Mayo” Zambada el mandatario comentó que la investigación la tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y que:

“Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia, esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación, no ha habido confrontación de grupos no es el caso Guanajuato, o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas, esto no se registraba en Sinaloa”.

A la par hizo un llamado para que se mantenga la paz en la entidad y que “se piense en el pueblo de Sinaloa”.

El fin de semana se reportó el asesinato de Martín García Corrales “El Tano”, cuyo cuerpo fue encontrado junto a 2 personas más en el municipio de Elota, Sinaloa, a 25 días de que el histórico fundador del Cártel de Sinaloa apareciera en EU, junto a uno de “Los Chapitos”.

Según los reportes de la DEA, García Corrales era uno de los buscados por el tráfico de fentanilo y metanfetaminas a gran escala, además es relacionado con la compra clandestina de armas de alto poder; pertenecía a la facción de “El Mayo” Zambada en el Cártel de Sinaloa.

