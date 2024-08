Tras el asesinato de “El Tano”, uno de los lugartenientes de “El Mayo” Zambada, el presidente Andrés Manuel López Obrador espera que no aumente la violencia en Sinaloa.

Este lunes, al ser cuestionado por este Diario sobre los 7 asesinatos registrados el fin de semana en Sinaloa, 2 de ellos de personas relacionadas al histórico capo, el mandatario comentó que la investigación la tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y que:

“Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa que se había mantenido muy estable en cuanto a violencia, esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación, no ha habido confrontación de grupos no es el caso Guanajuato, o lo que recientemente pasa en Chiapas o en Zacatecas, esto no se registraba en Sinaloa”.