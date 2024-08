El influencer Ricardo Peralta, mejor conocido como Pepe, se convirtió en tendencia luego de su posicionamiento frente a Arath de la Torre en el que buscó acusar de homofobia al actor en La Casa de los Famosos México.

En este, Peralta trató de explicar a De La Torre lo que es expresión de género, orientación sexual e identidad de género. Esto género que organizaciones, celebridades y público rechazaran lo dicho por el influencer, pues consideraron que el discurso fue usado a su conveniencia y ajeno a las luchas de la población LGBTTTIQ+.

Ejemplo de ello es la asociación Círculo Diverso A.C que rechazó lo dicho por Peralta ya que consideran que usar la homofobia como estrategia invalida la lucha del sector poblacional. Además de que siguen bajando sus seguidores en sus redes sociales, principalmente Instagram pues en las últimas horas ha bajado poco más de 40 mil followers.

“Condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que ha emitido en televisión nacional Ricardo Peralta (Pepe) con la pretensión de atacar a otro participante del reality show La Casa de los Famosos México 2 en el que se encuentran actualmente participando. Utilizar la carta de la homofobia como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTQ+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos y nuestra existencia”, se lee en el documento.

A la opinión pública sobre lo sucedido en #LaCasaDeLosFamosoMx: pic.twitter.com/eaQtvCHYPV — Círculo Diverso A.C. (@circulo_diverso) August 19, 2024

Público y famosos respaldan a Arath de la Torre

Maca Carriedo, Roberto Carlo y hasta Wendy Guevara respaldaron a Arath de la Torre, luego del posicionamiento de Ricardo Peralta en el cual mencionó.

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es, fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, como tenemos nuestro manierismos y cómo nos vestimos”, le dijo a Arath.

Ante ello, De La Torre mencionó que nunca le faltó al respeto y respondió que ese discurso buscaba ponerlo en contra del público para rematar con “No eres Wendy Guevara”, por su historia con Sían, otro participante del reality.

La ganadora de la primera temporada de La Casa de Los Famosos México, mencionó:

“Estoy muy sorprendida con lo que ahorita pasó entre Ricardo y Arath, pero lo doy toda la razón a Arath. Ricardo quiso, intentó con ese comentario por una forma de vestir, se metió diciendo que Arath no lo quiere por su forma de ser porque es gay. No tienen nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa”, declaró en video.