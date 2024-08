Con el inicio de las ligas en Europa y a un par de semanas de cerrar el marcado de pases el próximo 31 de agosto, el Nottingham Forest de la Premier League habría presentado una oferta para hacerse de los servicios del mexicano Santiago Giménez.

De acuerdo con información revelada por el periodista Fabrizio Romano, el equipo inglés presentó una oferta inicial de 25 millones de euros para llevarse al mexicano, esta cifra aún está lejos de los 40 millones que pretende el Feyenoord.

Te podría interesar: Toma forma la Zona Sur

Además de ello, Fox Sports reveló que Santiago Giménez habría reconsiderado la oferta del Nottingham Forest para poder dar el salto a una liga mucho más importante como lo es la Premier League, esto a pesar de que podría disputar Champions con el cuadro de Róterdam.

Recordemos que tras la segunda temporada en Europa del ‘bebote’, se esperaba que el mexicano pudiera emigrar a un equipo top, pues se hablaba de supuestas ofertas del Tottenham, Arsenal, Atlético de Madrid y Juventus, pero al final ninguna de estas se pudo concretar.

Te podría interesar: Nuevo fracaso del futbol nacional

Actualmente, Santiago Giménez lleva dos goles en los dos primeros juegos en lo que va de la Eredivisie, además de haber colaborado con anotaciones para la obtención de la Supercopa de los Países Bajos hace un par de semanas frente al PSV.

Se espera que en las próximas semanas se defina el futuro de Santi, ya sea en Holanda o su posible vuelo a Inglaterra.

🚨🌳 Nottingham Forest presented initial proposal for Santiago Giménez, as @FOXSportsMX reported overnight.

Proposal worth over €25m but not enough for Feyenoord to accept as they want more.

Negotiations continue. 🇲🇽 pic.twitter.com/z5nsoCf5Ik

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024