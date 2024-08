Claudia Sheinbaum Pardo informó que como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, seguirá viajando en vuelos comerciales; sin embargo, como presidenta electa hará una combinación con vuelos de la Fuerza Aérea.

En conferencia de prensa, dijo que a partir del 1 de octubre, fecha en que rendirá protesta como presidenta constitucional, viajará en vuelos comerciales, “a menos que haya alguna cosa particular. No niego que pudiera utilizar un avión de la Fuerza Aérea, pero voy a salir viernes, sábado y domingo, y voy a usar aviones comerciales y el vehículo oficial”, declaró.

Dijo que hasta ahora no ha utilizado aviones oficiales, “yo no hice ningún viaje que involucrara un avión de la Fuerza Aérea, si no era electa, no me parecía correcto, hasta que no me dieran el nombramiento”; sin embargo en tanto concluye el actual sexenio y con el fin de acompañar al presidente, Andrés Manuel López Obrador a sus giras de trabajo, hará una combinación. “Y cuando sea presidenta vamos a regresar a los vuelos comerciales, a menos que haya algo particular”.

QUIERE DAR EL GRITO CON AMLO

La presidenta electa confió en recibir una invitación del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para acompañarlo a dar el grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre, en Palacio Nacional.

Cuestionada sobre si el primer mandatario ya le invitó a Palacio Nacional para dar el grito dijo que le gustaría.

“Creo que estuve en los primeros cuatro, el año pasado ya no por la interna y ahora pues ya veremos, vamos a ver si nos invita, supongo que sí”, declaró.

