La banda Coldplay anunció el listado de temas de su esperado décimo álbum, Moon Music, que llegará a las tiendas y plataformas digitales el 4 de octubre de 2024 de este año.

Para ello, la agrupación compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde su famoso vocalista Chris Martin escribía de puño y letra el listado de los temas.

Entre ellos enumeró Moon Music, feelslikeimfallinginlove, We Pray, Jupiter, Good Feelings con Ayra Starr, Iaam, Aeterna, All my Over y One World, pero también hizo uso de los emojis para enlistar en la sexta posición a un arcoiris.

Será este viernes cuando la banda conformada por Chris Martin (vocalista principal y pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajista) y Will Champion (baterista y vocalista secundario), presente el segundo single del álbum, We Pray, con la participación de Burna Boy, Little Simz, Elyanna y TINI. Aunque la TINI Version de la canción estará disponible para reproducir y descargar el 6 de septiembre y la versión con Elyanna, el 20 de septiembre.

Moon Music definirá nuevos estándares de sustentabilidad ya que cada disco de vinilo está hecho de un 100% de botellas de plástico recicladas (nueve botellas por cada LP), está disponible para su compra anticipada en EcoCD, disco de vinilo EcoRecord y formato digital.

Coldplay Music Of The Spheres World Tour comenzó en marzo de 2022 y vendió hasta la fecha más de 9 millones de entradas. En junio, la banda anunció que la gira –que está actualmente en Munich– había producido hasta entonces un 59% menos de emisiones de CO2 que su gira anterior en estadios de 2016/17, excediendo así su objetivo original de alcanzar un 50% de reducción. También revelaron que se habían plantado 9 millones de árboles (uno por cada entrada vendida).