Kim de Anda se muestra relajada, alegre de platicar pese a las rondas cansadas de entrevistas. Platica con calma y emoción contagiosas. Pudiéramos pensar que todo ello, en suma con el resto de su personalidad, son lo que la llevó a la Gerencia Regional de Marketing para Latinoamérica en Duolingo.

En entrevista para 24 HORAS, en medio de una sala ruidosa y repleta de gente, cuenta que antes trabajaba para la agencia que hacía toda la comunicación para redes sociales para la plataforma estadounidense. Es decir: ya estaba familiarizada, en cierto modo, con la forma de trabajo.

“Yo me dedico a dar a conocer a Duolingo en toda Latinoamérica de todas las formas que me sea posible. Si me dices: “Kim, hay que ponerse el traje de Duo y salir a correr por la calle”, me lo voy a poner”, cuenta, a propósito de sus actividades como dirigente de esa área tan esencial en la empresa. Lleva las redes, mantiene constante comunicación con los medios y está a cargo de las campañas que corren en Latam. “Es un trabajo muy completo”, confesó, “y muy grande, pero me encanta”.

A su área de trabajo le corresponde estar no al día, sino al momento con todas y cada una de las tendencias. Dice que la clave está, esencialmente, en rodearse de las personas con el talento para hacerlo, aunado, claro, al trabajo que realizan las agencias con las que trabajan, pues han logrado hacer una sinergia francamente inmejorable.

Ante la pregunta sobre cómo la gente ve con más o menos seriedad y familiaridad a Duolingo, dijo que ha sido complicado modificar el chip de la gente con cómo ver a la marca, pues se trata de algo dinámico, divertido, lleno de colores, con personajes y una experiencia distinta. Y eso espanta o hace dudar a las personas que no saben de qué va.

Sin embargo, las estrategias que aplican son exitosas gracias al enorme equipo de investigación que está detrás. ¿Y qué concluye ese ciclo de trabajo? La comunicación que lidera Kim y trabaja con su equipo. Así es como ha encontrado que hay más razones que el trabajo y el estudio para querer aprender otro idioma. “Hay gente que aprende porque se enamoró, a través de una app de citas, de alguien que vive al otro lado del mundo. O simplemente una abuela o abuelo que busca aprender otro idioma porque su nieto nació en otro país”, añadió. ¿La clave de todo? Entendimiento y comprensión de las personas y los usuarios.

Hablando sobre la identidad de la marca, hubo que llegar a la particular alerta de Duolingo, esa que a todos los usuarios nos recuerda recurrentemente que hay que hacer la lección del día. “Esa idea fue de parte del equipo de marketing global muy en los inicios. La verdad es que fue una idea maravillosa”, confiesa, “(pues) a partir de ahí se ha desarrollado mucho más de lo que hemos hecho. Nos dimos cuenta que todos odiamos las notificaciones, sobre todo de cosas que no son importantes o no son urgentes en ese momento. Entonces, nos dijimos: “¿cómo hacer para sacar a las personas de ese tren mental de todos los días de trabajo, la vida, la familia y darles un momento de sorpresa o de diversión?” […] Fue así como empezamos a desarrollar la idea de las notificaciones”, espeta.

Te podría interesar: Incendio en un festival de música en Alemania deja varias personas heridas

Finalmente, hubo que platicar sobre la manera en que Kim lleva sus redes sociales, y cómo hace para sobrellevar la idea de que, como persona al mando de una tarea tan importante, debería ser de tal o cual modo. Pero piensa que se debe a la cultura que tiene la empresa misma y, claro, su autentiquísima personalidad. “Creo que mi personalidad, porque esa es la persona que yo soy, y todos tenemos diferentes facetas de quiénes somos […], todos tenemos diferentes formas de expresarnos, y creo que si trabajara en otra compañía no me sería tan fácil hacerlo como lo hago al día, que sigo siendo yo misma y sigo escribiendo lo que se me viene a la mente de las formas más raras del mundo”, contó. Y recordó que, tal como ella, Luis, el CEO de la compañía, comparte esa personalidad en sus redes. Es decir, todo es identidad pura.

“Eso (la transparencia) lo van a ver con Duolingo en todo lo que hacemos como marca. Somos una marca sumamente transparente: cuando hay algo que falla, cuando hay algo que no sale bien, somos los primeros en reconocerlo […]. Creo que eso es lo que me permite seguir siendo yo misma en mis redes: el hecho de que todos en Duolingo somos así”, finalizó.