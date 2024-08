La banda británica de rock, Coldplay, sorprendió a sus fanáticos tras revelar la lista de canciones de su próximo álbum titulado “Moon Music“.

En medio de las especulaciones en torno a que la pareja conformada por Dakota Johnson y Chris Martin presuntamente ha dado fin a su relación que inició en 2017; este viernes 16 de agosto, el líder de Coldplay compartió un clip en X-antes Twitter-en el que mostró el listado de temas que comprenderá su próximo disco que lleva por nombre “Moon Misic”.

“Cuenta regresiva iniciada… A solo 7 semanas del lanzamiento de nuestro nuevo álbum Moon Music, estamos encantados de revelar la lista de canciones”, se lee en la publicación donde se ve a Chris escribiendo el nombre de los temas al reverso de una postal tornasol que tiene un arcoiris y las firmas de los integrantes.

En total, son 10 canciones nuevas las que presentará Coldplay en este nuevo álbum de estudio que será lanzado en las tiendas y plataformas digitales el próximo 4 de octubre de 2024.

Previamente, la banda ya reveló el primer sencillo: feelslikeimfallinginlove, que “se centra en una pareja que se busca y finalmente se encuentra. El video muestra cómo ambos viajan a través de distintos mundos y cambian de forma, a lo largo de tres capítulos: 1. Anhelo, 2. Búsqueda y 3. Encuentro”.

Mientras que el segundo single del álbum, We Pray, con la participación de Burna Boy, Little Simz, Elyanna y Tini, se conocerá el próximo viernes 23 de agosto.

Estas canciones conforman Moon Music:

Cabe destacar que Moon Music, que será la décima producción en la discografía de la agrupación conformada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, definirá nuevos estándares de sustentabilidad, ya que cada disco de vinilo está hecho de un 100 por ciento de botellas de plástico recicladas (nueve por disco) y ya está disponible para su compra anticipada en EcoCD, disco de vinilo EcoRecord y formato digital.

