María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio, finalmente se pronunció, luego de que pretendieran absolver al presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió, Juan Antonio N y sus cuatro cómplices. Tenía que digerir la situación, explicó.

Pero ahora, dijo en un video publicado en su cuenta de X, “esta nueva resolución me llena de esperanza, me da un rayo de luz, no solamente a mí, sino todas las mujeres las infancias las víctimas que no nos hemos sabido quedar calladas y que por supuesto no van a contar con la comodidad de nuestros silencios”.

La saxofonista consideró que un feminicida tiene que pagar con cárcel y en su caso, hay suficientes pruebas del ataque que responsabilizan a Juan Antonio N y a sus presuntos cómplices.

La joven, quien tuvo quemaduras en casi 80 por ciento de su cuerpo por ácido que le rociaron el 9 de septiembre de 2019, dijo que seguirá aportando pruebas.

Por su parte, en entrevista radiofónica, la magistrada presidenta del Poder Judicial en el estado informó que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca reanudará, posiblemente el próximo martes.

Detalló que será otro juez o jueza quien reinicie el proceso a partir del desahogo de pruebas y sea quien emita la sentencia definitiva.

Por su parte, abogados de Vera Carrizal lo declararon preso político, tras la determinación de dejar sin efecto la boleta de libertad que fue ordenada a favor de los agresores de la joven oaxaqueña y que los mantendrá en prisión preventiva en el penal de Tanivet.

La defensa del abogado de Juan Antonio N indicó que tras conocer la absolución esperaban su salida del Centro de Rehabilitación Social, pero al no ocurrir se enteraron a través de redes sociales que una juez canceló la orden del juez Ramírez Montaño, quien este miércoles por la noche fue inhabilitado por posibles actos de corrupción.