La actriz ha sido criticada fuertemente en redes sociales por cómo promociona su nueva cinta, pero veamos en qué acierta.

La exitosa novela de Colleen Hoover es una comedia romántica que se transforma en un drama sobre violencia doméstica. It Ends With Us, pese a no ser la novela más maravillosa del mundo, es una historia que nos lleva de la mano y nos adentra en el dilema emocional de su protagonista, Lily Bloom, quien se enamora de Ryle Kincaid, un hombre apuesto pero con tendencias violentas.

Aunque sé de qué trata la novela, no he visto la cinta y no sé qué tan bien retrata su mensaje. Pero si nos dejamos llevar por su campaña de mercadotecnia, podemos encontrar dos versiones: una, relatada por el protagonista y director, Justin Baldoni, que nos enfatiza la moraleja de la historia y el rol de los hombres por cambiar sus actitudes en torno a las mujeres; y la otra encabezada por Blake Lively, co-protagonista, quien se centra en los aspectos de comedia romántica de la película. Esto le ha valido de bastante crítica en redes sociales, incluso reclamándole que esto no es Barbie, ni una excusa para vender sus productos ni para enmascarar el mensaje.

Sin embargo, en todo este discurso hay algo que sí defiendo de la postura de Blake Lively, y es su compromiso para hablar de su protagonista, una mujer mucho más que solo una víctima de violencia doméstica. La actriz hace hincapié en todas las características de su multifacético personaje, permeando un discurso poderoso sobre roles femeninos complejos y cuya valía trasciende su rol de víctimas.

Otro punto a favor de Lively es que la novela de Colleen Hoover, pese a ser una fábula sobre las relaciones tóxicas, viene del ADN de las comedias románticas de siempre. El venderla de esa manera no va contra su naturaleza.

Por lo tanto, fuera de los dramas y diferencias creativas ocurridas en el set y qué tanto intervino Ryan Reynolds en el guion del largometraje, la forma como se está promocionando la cinta de It Ends With Us, combinada, sí sea la más adecuada: hablando del mensaje además del contenido de, sí, un producto de entretenimiento. Siempre y cuando se vea que las fuerzas combinadas de Blake Lively y Justin Baldoni están dando resultados en taquilla, ganándole a Deadpool y Wolverine en el mercado estadounidense.

Así que Blake Lively no está tampoco errando tanto.

IG: @thefilmfluencer

@santiagoguerraz

YouTube: @santiagoguerrawrites