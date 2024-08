El caso de intento de detención del exgobernador Javier Corral Jurado, confrontó a las fiscalías de la Ciudad de México y la de Chihuahua.

Luis Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH), aseguró que el exgobernador, de quien se refirió como JCJ es considerado como prófugo de la justicia.

“Debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha entregado por escrito el por qué no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral y al no entregárselos, lo consideran como prófugo de la justicia”, explicó en conferencia de prensa.

Indicó que a las 20:00 horas del miércoles la dependencia solicitó formalmente la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), “como ya lo habíamos hecho con anteriores carpetas de investigación”.

El fiscal Anticorrupción afirmó que lo ocurrido es un hecho ilegal, ya que se impidió que se ejerciera una orden de aprehensión, basada en una carpeta de investigación de peculado agravado.

Además, precisó que el exmandatario contaba con un fuerte equipo de protección, incluyendo personal federal.

Recordó que la acusación contra Corral Jurado es por una afectación al erario de 98 millones 600 mil pesos.

NO HUBO RESCATE: LARA LÓPEZ

Por su parte, Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia capitalina justificó que Corral Jurado no fue “rescatado”, sino que se priorizó el debido proceso, ya que no se agotaron y formalizaron los trámites de colaboración con su homóloga chihuahuense para su captura, por el presunto delito de peculado, en agravio del erario público del estado.

En un mensaje, difundido a través de la cuenta de X de la FGJCDMX, Lara López refirió que las autoridades de Chihuahua pretendían detener al exmandatario con base en un documento interno de la Fiscalía de esa entidad.

Sin embargo, explicó, que la orden de aprehensión debía complementarse con el apoyo y aval del personal de Investigaciones Especiales de la Fiscalía capitalina, quienes no estaban presentes.

Por ello, dijo, acudió personalmente al lugar para corroborar que se respetarán los convenios de colaboración entre las entidades del país, suscritos en 2012, los cuales marcan el respeto a la soberanía de cada estado para ejecutar órdenes de aprehensión.

DEMANDA A MARU CAMPOS

Tras los hechos, Javier Corral presentó una denuncia contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, la misma noche de este miércoles.

A través de una publicación en su cuenta de X, Corral Jurado, informó que también fue contra Valenzuela Holguín por haber ordenado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa.

Detalló que las autoridades chihuahuenses buscaron detenerlo, “artera y arbitrariamente”, fuera del cauce legal, pues no contaban con la autorización del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país.

En este sentido, indicó que el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar su integridad física, libertad y derechos.

No obstante, enfatizó que no ha cometido ningún delito y lo demostraría “si se le permitiera defenderse en libertad como es su derecho” y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien indicó “se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones”.