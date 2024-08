Amigos, intocables

Parece que en la 4T la ley no se aplicará a los amigos, porque, para qué se tiene mayoría, si no es para usarla. Anoche, el encargado de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, decidió no colaborar con el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Javier Corral, sin más explicación que “decidimos no colaborar”… Y a ver, ¿cuál es el problema? ¿Será?

Apuestan por Ifigenia

Quien al parecer se quedará con las ganas de ponerle la banda presidencial a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, es la actual senadora y futura diputada, Olga Sánchez Cordero. Ayer, en la sesión de la Comisión Permanente, la senadora del PES, Marcela Mora, auguró que será Ifigenia Martínez, quien lleve a cabo el ritual presidencial ante el Congreso de la Unión, tal como lo ha deseado la doctora Sheinbaum Pardo. ¿Será?

Otra vez ausente

Algo pasa con la ministra del pueblo, ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma conocida como vacaciones dignas, que incrementó a 12 días el periodo anual mínimo de descanso, pues alguien la impugnó, no asistió a sesión; nos dicen que no es la primera vez, al parecer están más metida en su campaña, perdón, en los foros sobre la reforma al Poder Judicial a los cuales no dejó de asistir a pesar de que tenía la guardia en la temporada vacacional. ¿Será?

Duendes traviesos

Tan bueno estaba el debate en la Comisión de Puntos Constitucionales donde Morena y aliados sacaron la aplanadora para aprobar los dictámenes enviados por el Ejecutivo para cambiar la Constitución, que de pronto alguien puso la novela de las siete en la pantalla principal del salón. ¡Ay, los duendes del Congreso!, estaban tan aburridos que hicieron despertar a todos. ¿Será?

Elección en el PAN

En el Partido Acción Nacional alistan su cambio de dirigencia y, contrario a lo que ocurrió en el PRI, hay varios contendientes que buscan reemplazar a Marko Cortés. El primer apuntado en la lista es Jorge Romero, que pasó de tener el control del PAN de la CDMX a influir en buena parte de la militancia a nivel nacional; está también anotado el senador Damián Zepeda, un duro crítico de la presidencia del michoacano; igualmente tiene interés en encabezar al blanquiazul la exdiputada Adriana Dávila, la única mujer hasta ahora que ha manifestado su intención de tratar de sacar a flote al disminuido instituto político. ¿Será?