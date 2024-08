Reciben como héroe a Osmar Olvera

Recibido con mariachis y el aliento de cientos de usuarios, familiares y amigos que se dieron cita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Osmar Olvera arribó al país después de su histórica participación en los Juegos Olímpicos París 2024 en los que consiguió dos medallas olímpicas entre la plata con Juan Celaya en clavados sincronizados y el bronce en la plataforma individual de tres metros.

Ahí en el aeropuerto, el atleta mexicano aseguró estar listo para Los Ángeles 2028 y finalmente ganarle a una potencia como China y obtener una medalla de oro para México en el área de clavados.

“En cuanto regrese a entrenar tengo que pulir detalles, se viene un ciclo olímpico muy padre. Quiero estar en todas las competencias peleándole a los chinos y ganándoles, eso es lo que viene para Osmar. En Tokio me quede con la espinita de la semifinal, ahora con la medalla de oro, pero entrenaré el triple, cuádruple y quíntuple para ganar esa medalla“, aseguró en su regreso a la Ciudad de México.

Con apenas 20 años, Olvera está consciente de lo que logró en París, pero también de todo lo que le queda por delante. Osmar comentó que su nombre ya comenzó a ser reconocido dentro de la historia del deporte nacional.

“Poco a poco voy ganando un lugar con mi nombre en clavados ante los ojos de los jueces. De cara a Los Ángeles llegaré con un nombre más grande, sé que en este ciclo olímpico se me va a exigir de más, pero me gusta, me he hecho amigo de la presión de grandes resultados. Me motiva que la gente cada vez tenga más expectativas en mí”, afirmó.

Referente al apoyo por parte del gobierno y su beca, la cual pidió públicamente, el deportista dejó todo en el pasado e incluso le agradeció a Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, por todo su apoyo previo a los Juegos Olímpicos.

“Pude hablar con Ana esa vez, me compartió experiencias y me dio algunos consejos, la verdad que agradezco que me haya dado un poco de su conocimiento, sin duda fue algo muy importante para mí”, comentó.

Y otra persona a la que dio un agradecimiento muy especial fue a su entrenadora.“Ma jin es muy importante para los clavados mexicanos y para mí, me ha ayudado mucho. Si no fuera por ella no tendría resultados, le gusta exigirse tanto a ella como a nosotros, hacemos una gran mancuerna”, expresó en su conferencia de bienvenida.

¡Con todo y Mariachi 🎺!

Así fue recibido Osmar Olvera 🇲🇽 en su regreso a nuestro país

Más que merecido para nuestro doble medallista olímpico 🥈🥉🫶 pic.twitter.com/FEPAT3M6m7 — México en París 2024 🇲🇽🇨🇵 (@MParis2024) August 16, 2024

LEO