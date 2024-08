El príncipe Enrique y su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, visitan Colombia desde este jueves por invitación de la vicepresidenta Francia Márquez, con quien asistirán a diferentes encuentros con mujeres y jóvenes para rechazar la discriminación y el ciberacoso.

En la capital asistirán en Bogotá a un encuentro en un centro cultural y un foro universitario sobre “futuro digital responsable”.

Luego viajarán a la ciudad caribeña Cartagena. La prensa local informó que la pareja irá a San Basilio de Palenque, considerado el “primer pueblo libre de Sudamérica”, pues fue fundado en el siglo XVIII por exesclavos africanos.

La última parada del viaje que culmina el domingo será la ciudad de Cali, donde el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, adelantó hace algunas semanas que el príncipe y su esposa asistirán al festival Petronio Álvarez de música de origen afro.

En las tres ciudades, Enrique y Markle tendrán “encuentros con jóvenes mujeres, líderes sociales y comunidades”, añadió Márquez, la primera mujer negra que llega a la vicepresidencia del país.

