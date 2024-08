Una menor de edad falleció después de que un perro le cayera encima; en redes circula un video que captó el accidente.

En X- antes Twitter- circula un video que captó el trágico accidente que cobró la vida de una menor de edad de aproximadamente cuatro años, luego de que un lomito cayera encima de ella desde un quinto piso.

De acuerdo con los reportes, el incidente se originó en calles de Mumbra, India, el pasado 6 de agosto, cerca de las 13 :53 horas.

En el vídeo que fue captado por cámaras de seguridad de la zona, se aprecia a la menor caminando con dos mujeres, una de ellas, su madre, cuando el can golden retriever la golpeó.

Se informó que el perro cayó de un edificio desde un quinto piso justo cuando la pequeña iba caminando en una calle angosta.

Ante esto, la mamá reaccionó desesperada y rápidamente tomó a su niña de los brazos para caminar con gran velocidad a un hospital para su pronta atención.

Sin embargo, a pesar de que la madre reaccionó rápidamente, los médicos ya no pudieron hacer nada por salvar a la pequeña y fue declarada muerta, informaron medios locales.

Por otro lado, se notificó que el can sobrevivió a la caída, aunque se desconoce su estado. Mientras tanto, su dueño está siendo investigado para ver si hubo negligencia, pues se desconoce por qué el perro cayó desde dicho edificio.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.

The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.#Mumbai #Doglover #Maharashtra #Viral #Viralvideo #goldenretriever pic.twitter.com/YvKd0jBwLc

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 7, 2024