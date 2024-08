Ana Guevara explota durente informe de resultados en París 2024

La aun directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, volvió a encender las alarmas en redes sociales después de asegurar que no tiene por qué rendir cuentas de en qué gasta el dinero que gana.

“Todo lo que ganó me lo trago, me lo unto, y me lo visto como me da mi chingada gana”, aseguró la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, como una reacción a las críticas en su contra luego de ser captada en un restaurante de Francia durante los Juegos Olímpicos.

“No tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano debidamente y honradamente lo puedo gastar como yo quiera”, agregó.

Sobre su viaje a París y los gastos que llegó a tener en territorio francés, la ex velocista aseguró que en las próximas semanas hará pública toda la información, pero recalcó que en su gestión al frente de Conade nunca ha hecho uso de presupuesto público para sus viajes y todo lo ha pagado de su dinero personal.

Ana Gabriela Guevara también resaltó, mediante cifras comprendidas por un periodo entre 2019 y 2024, los apoyos multimillonarios que la Conade otorgó a cada uno de los atletas que participaron en París 2024 por disciplina, que engloban un gasto de tres mil 480 millones de pesos.

La directora del organismo dijo que en su gestión se le ha otorgado menos recursos a la Conade que en otros sexenios y aún así hubo apoyo suficiente para los atletas, así como resultados en la justa veraniega con las medallas.

Aunque la propia ex medallista olímpica aseguró que no se cubrió la expectativa de igualar o superar el número histórico de medallas en una misma justa, que data de México 1968, sí se logró el mínimo presupuestado de cinco preseas.

“En París 2924 se obtuvieron cinco medallas, tres de ellas de plata y dos bronces y a su vez, 24 diplomas olímpicos. Alejandra Valencia, Prisca Awiti y Marco Verde fueron medallistas durante todo el proceso que implicó Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y en la justa en París”, destacó Guevara.

Además de señalar rendimientos puntuales que tuvo la delegación mexicana en Francia, otro de los puntos destacados fue un proyecto que ya presentó ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para un aumento a las becas vitalicias que entrega la Conade a todo medallista olímpico. Dicho tema aseguró apenas se está analizando dentro del Gobierno Federal.

Finalmente, Ana dio a entender que es probable que no siga al frente de la Comisión Nacional del Deporte, pero también dijo que aún no se ha reunido ni hablado con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. “No estoy en este momento en busca de esta situación. La tarea que nos obliga fue la conclusión de los Juegos Olímpicos, viene Paralímpicos. Sería irresponsable de mi parte formar parte para hacerlo”.

Tras aclarar dudas sobre temas relacionados con deportes acuáticos, entre ellos una disputa que inició Comité Olímpico Mexicano con la entrenadora china de clavados, Ma Jin, y que la propia Conade tuvo que resolver ante autoridades de China, Guevara señaló a sus críticos que sus intentos por afectar su imagen y la de la Conade solo la han impulsado a continuar su trabajo, al indicar que las más de 20 auditorías que ha tenido su comisión no han dejado ningún mal manejo del recurso público.

“Entre más me chingan, más me crezco”, fue otra de las expresiones que tuvo la funcionaria casi al término de la reunión con los medios de comunicación.

