En un hecho inédito y que parece difícil de conseguir, un hombre en Araba Saudita se hizo famoso por romper un récord mundial tras conectar cerca de 444 consolas de videojuegos a una misma pantalla, permitiendo jugar con cada una de ellas si lo desea.

De acuerdo con la información, el sujeto identificado como Ibrahim Al-Nasser vive en la ciudad de Riad y desde muy pequeño demostró su amor por los videojuegos, por lo que comenzó a tener su propia colección de consolas.

En el video compartido por la cuenta oficial de “Guinness World Records”, se pudo apreciar la enorme cantidad de números que posee Ibrahim, desde cartuchos pertenecientes a las antiguas consolas de Nintendo, hasta CD de la nueva generación, tanto de PlayStation como de Xbox.

El ganador de este récord mundial platicó que no fue nada fácil diseñar el sistema que permitiera la conexión de cada una de estas consolas de videojuegos, sobre todo por el tema de los pocos puertos que hay en las pantallas de televisión actuales, por lo que tuvo que idear una creativa solución.

“Los puertos de TV son limitados y si quisiera jugar podría desconectar la consola existente o podría quedarme con todo y agregar más conmutadores y más convertidores. Al agregar más conmutadores, se me ocurrió la idea de conectar todas las consolas de juegos que tengo al televisor y luego contactar a Guinness World Records porque este proyecto es único”, platicó Ibrahim Al-Nasser.

Al final, el hombre tuvo que usar más de 30 conmutadores RCA y más de 12 conmutadores HDMI, esto con la finalidad de poder conectar todas las consolas.

Dentro de su colección podemos encontrar Xbox, Xbox 360, PlayStation 1, Sega Génesis, NES, SNES, Wii, Magnavox Odyssey y demás, son solo algunas de sus más valiosas posesiones.

Ibrahim Al-Nasser from Saudi Arabia has connected over 400 different games consoles to one TV 👀 pic.twitter.com/n9ETwfpyI5

— Guinness World Records (@GWR) August 13, 2024