El cantante, compositor multiplatino y nominado al Grammy, Shawn Mendes, dio a conocer Why Why Why, que será el sencillo principal de su nuevo material discográfico titulado Shawn además de una segunda canción Isn’t That Enough.

En un post, Shawn dijo: “La música realmente puede ser medicina. Hace dos años, sentía que no tenía ni idea de quién era. Hace un año, no podía entrar en un estudio sin sentir pánico. Así que estar aquí ahora con 12 hermosas canciones terminadas es como un regalo. Sinceramente, gracias a Dios por mis amigos y mi familia. La vida puede ser brutal, pero tener un pequeño grupo de personas en las que confías profundamente para que te acompañen hace que sea mucho mejor. Espero realmente que este álbum les encante. De verdad. Espero que los haga sentir cálidos y cerca de la tierra como a mí”.

Será el 18 de octubre cuando sus fans tengan la oportunidad de adquirir este nuevo LP, pero desde ahora ya pueden disfrutar del video musical de Why Why Why el cual se grabó en el pintoresco valle del Hudson, Nueva York, donde se escribieron y grabaron las canciones del álbum.

Según un comunicado que difundió Universal Music Group, la noche del domingo, Shawn inició en Woodstock, Nueva York, su serie de conciertos íntimos, en donde interpretó el próximo álbum en su totalidad.

Fue ahí donde ofreció a los fans un primer vistazo a su nueva música en el lugar donde fue creada. Estas presentaciones continuarán en las ciudades donde lo grabó, incluyendo Londres, Nashville, Brooklyn, Los Ángeles y Seattle.

Shawn es el quinto álbum de estudio de Mendes y se inspiró en sus viajes y experiencias de los últimos años, tras la cancelación de su gira de 2022.