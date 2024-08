El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó recientemente en una entrevista para el diario español “El País” que nunca ha golpeado a su pareja, recordemos que hace un par de días, Fabiola Yáñez lo denunció por presuntamente golpearla en varias ocasiones.

“Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer“, afirmó Fernández en la entrevista realizada en Buenos Aires.

Te podría interesar: EU y Europa advierten posibles ataques de Irán

“No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”, insistió el exmandatario que gobernó Argentina entre 2019 y 2023.

Actualmente, Fabiola Yáñez vive en Madrid con su hijo pequeño, fruto de su relación de más de una década con el antiguo presidente.

“Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva“, añadió el político de 65 años en la búsqueda de dar su versión de los hechos.

El 6 de agosto, la experiodista y presentadora denunció a Alberto Fernández por violencia física y psicológica, y un juez argentino ordenó reforzar la protección de la mujer en España y prohibió al expresidente salir de Argentina.

Te podría interesar: Depredador en la familia

El caso ha sacudido al país sudamericano, sobre todo desde la publicación de las imágenes de Yáñez con marcas de golpes en su brazo y en su rostro y chats que comprometen al exmandatario, esto como evidencia de la denuncia.

Tanto el actual presidente, Javier Milei, como la exjefa de Estado Cristina Kirchner, antigua aliada, repudiaron a Fernández por los presuntos hechos que se le atribuyen.

(Con Información de AFP)

MC