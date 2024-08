Los chiles en nogada no solo llenan nuestros sentidos con su sabor, sino también generan guerras en redes sociales sobre si se debe capear o no, y aunque no lo creas, la historia de México tiene la respuesta para dejar el debate en paz.

De acuerdo con el Gobierno de México, los chiles en nogada sí deben ir capeados, y es que este platillo fue creado en 1821 por las madres agustinas en Puebla para celebrar al santo de Agustín de Iturbide. En ese mismo año se firmó el Acta de Independencia.

Las religiosas decidieron elaborar un platillo que representara los colores de la bandera del Ejército Trigarante y como ingrediente principal eligieron al chile poblano.

Según en la receta oficial, o por lo menos la publicada por el gobierno mexicano (https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/como-preparo-chiles-en-nogada), para cubrirlos, crearon una salsa a base de nueces de castilla frescas que molieron en metate con queso fresco y azúcar, para después agregar leche y un poco de vino jerez, para bañar los chiles capeados, que luego acomodaron en platos grandes y adornaron con granos de granada y hojas de perejil, logrando los colores trigarantes.

Uno de los lugares donde puedes disfrutar este peculiar platillo de la cocina mexicana es en el restaurante ‘Don Lázaro El Viajero’, que este año celebra sus 80 años de fundación.

Y es que aunque este lugar no capea sus chiles, sí sigue al pie de la letra la receta de su fundador, la cual ha alimentado a varias generaciones de estudiantes del IPN y familias curiosas de probar sus famosos chiles de un kilo.

Don Lázaro, un inmigrante que llegó a México desde 1939, se encargó de fundar este espacio como agradecimiento a este país que le abrió las puertas para salir adelante, dedicando así su vida a ayudar a los demás.

A partir de 1944, este restaurante lleno de cultura y tradición se ha encargado de ofrecer platillos tradicionales con un sabroso sabor casero que ha sido el favorito por varias generaciones.

Desde un delicioso caldo de gallina, una rica carne asada, enchiladas, aguas de temporada y una gran variedad de postres, han sido parte del alimento favorito de clientes que vuelven una y otra vez a degustar estos alimentos.

Además, desde este mes de agosto hasta mediados de octubre, en ‘Don Lázaro El Viajero’, podrás disfrutar de los famosísimos chiles en nogada ¡de un kilo!

Por medio de más de 30 ingredientes de la mejor calidad, desde el chile, la granada y el relleno que se complementan de una manera exquisita, este platillo llega para conquistar la temporada patria.

Bajo el lema de ‘Si no es exquisito, no paga’, su peculiaridad se destaca en su exquisitez y tamaño, pues no se encuentra en otro lugar de la Ciudad de México.

Y tú, ¿te animarías a probar este delicioso platillo?

