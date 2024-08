Tom Cruise aparece en la clausura de los Juegos Olímpicos

Al estilo de “Misión Imposible”, Tom Cruise apareció en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin, pero lo hizo con broche de oro en la ceremonia de clausura contando con grandes celebridades, entre ellos Tom Cruise.

El actor hollywoodense hizo su aparición al más puro estilo de “Misión Imposible” desde el techo del Stade de France para luego lanzarse con un arnés y así llegar al terreno del inmueble.

Lo anterior sucedió mientras los atletas observaban al cielo para mirar y captar la entrada de Cruise con sus smartphones.

Al llegar al la plataforma, Simone Biles -multimedallista olímpica de Estados Unidos- y Karen Blass – alcaldesa de Los Ángeles– recibieron a Tom Cruise para entregarle la bandera olímpica.

Ante esto, el actor se subió a una motocicleta para trasladarse a un avión, subir y dirigirse a la ciudad de Los Ángeles. Finalmente descendió desde la aeronave con un paracaídas par llegar al icónico letrero de Hollywood.

Las letras que conforman la palabra Hollywood sufrieron una modificación al agregarse tres “o” como símbolo de los cinco aros olímpicos, ya que la ciudad estadounidense será la próxima sede que albergará los Juegos Olímpicos en 2028.

“¡Gracias París! Ahora rumbo a LA (Los Ángeles)”, escribió Cruise junto con una fotografía de él al interior del Stade de France.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT

— Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024