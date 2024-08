Tras dos semanas de actividades, concluyeron los Juegos Olímpicos de París 2024, sigue los mejores momentos que ocurran durante la Ceremonia de Clausura.

Sous le Ciel de Paris, la Flamme Olympique a brillé de mille feux. Il est temps de la ramener au Stade de France pour clore nos Jeux Olympiques de #Paris2024 !

Under the Parisian sky, the Olympic Flame shone brightly. It's time to bring it back to the Stade de France to close… pic.twitter.com/pI0edAMwP5

— Paris 2024 (@Paris2024) August 11, 2024