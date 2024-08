Inició el esperado evento de Disney D23 en su edición 2024 y trajo consigo interesantes novedades sobre próximos estrenos de películas y series; así como otras sorpresas para sus inquietos fanáticos.

De lo más esperado del evento fueron los anuncios de las nuevas entregas de la mancuerna Disney-Pixar que mostraron el nuevo trailer de Moana 2, secuela muy esperada a estrenarse el próximo 27 de noviembre de 2024 y sobre la que los fans pudieron escuchar en exclusiva el nuevo tema original “We’re Back” escrito por Abigail Barlow y Emily Bear.

Otra primicia super esperada fue la del estreno de Frozen 3 que se estrenará en cines hasta 2027 aunque los asistentes al evento pudieron disfrutar un breve adelanto de la película y un interesante espectáculo de arte conceptual.

Para noviembre de 2025, se anunció el estreno de Zootopia 2, secuela de la exitosa película lanzada en 2016, donde Judy Hopps y Nick Wilde vivirán nuevas aventuras de detectives. La entrega contará con la voz de Ke huy Quan para darle vida a la serpiente Gary.

Otras sorpresas reveladas en el evento fueron los trailers de la precuela de un clásico de Disney Mufasa: El Rey León a estrenarse el próximo 20 de diciembre de 2024 y para 2025 el del live action de Blancanieves y Lilo y Stitch.

Otras sorpresas

Marvel, Star Wars y Toy Story también tuvieron su espacio en el D23 de Disney.

Para Marvel destacaron novedades como The Fantastic Four: First Steps para el 25 de julio de 2025, Capitan América: Brave New World el 14 de febrero de 2025 y Agatha, ¿quién si no? para el 19 de septiembre de 2024; además del lanzamiento de la serie de Daredevil: Born Again.

Sobre Star Wars destacó la nueva serie protagonizada por Jude Law, Star Wars: Tripulación perdida, que saldrá a la luz en Disney+ en diciembre de 2024 y la película The Mandalorian and Grogu para el 22 de mayo de 2026.

Finalmente, la sorpresa para los fans de Toy Story será el estreno de Toy Story 5 para el verano de 2026.