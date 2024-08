Esta semana estuvo cargada de noticias musicales. Y es que en el mundo de las colaboraciones hay cosas inesperadas.

El pasado fin de semana, Eduin Caz de Grupo Firme anunció un featuring a lado de Demi Lovato el cual se llamará Chula que verá la luz este 15 de agosto.

Es importante mencionar que no es la primera vez que ella canta en nuestro idioma tras colaborar con Luis Fonsi en Échame la culpa (2017).

Pero esto ha generado diversos comentarios ya que a Grupo Firme lo relacionamos con sonidos como la banda, el norteño y hasta el sierreño pero en esta ocasión escuchamos un track de corte pop.

Por lo que se ha compartido en redes sociales el sonido no es malo y también no es raro, ya que entraría a esta tendencia de agrupaciones de corridos tumbados que apuestan por lo electrónico, como el caso de Fuerza Regida.

Habrá que esperar la canción y al paso que va hasta la podríamos escuchar en el Festival Hera que se realizará en unos días.

Otro artista que nos sorprenderá con las colaboraciones es NSQK. El regiomontano anunció su LP ATP (Aún te Pienso) que se estrenará este 14 de agosto. En este reunió a talentos como Álvaro Díaz, El Malilla, Nina, PaoPao.

A diferencia de ROY (2022) en esta ocasión sí apuesta por el trabajo en conjunto.

Pero ahora vamos con lo sorpresivo pues el rapero JPEGMAFIA lanzó su esperado álbum I Lay Down My Life For You, el cual habla sobre la industria musical, su vivencias y todo esto con líricas llenas de creatividad pero crudas.

En los álbumes de hip hop siempre se pueden encontrar algún sample pero el estadounidense utilizó un tema de la banda mexicana Porter para complementar su Exmilitary.

Se trata de La China, canción del aclamado Moctezuma (2014) cuyo extracto suena a partir del minuto 2:27. Sin duda Peggy, como también se le conoce al rapero, tiene un amplio conocimiento de la música.

Me recordó cuando Eminem sampleó Amame Peteribí de Pescado Rabioso –banda en la que estuvo Luis Alberto Spinetta–, en el tema Stepdad del disco Music to Be Murdered By (2020).

Y finalmente pero no menos importante, atención a Beabadoobee que presentará este fin de semana This Is How Tomorrow Moves, un álbum producido por el legendario Rick Rubin que apostó por el pop/rock ya ahí me darán sus opiniones. Seguimos…

@Leo_Vega