¿Quién está equivocadx?

Bien decía Don Cangrejo, el querido crustáceo de Bob Esponja que “el cliente siempre tiene la razón”. Y con ellxs siempre es complicado saber qué se espera o qué quieren exactamente, y lxs fandoms suelen ser tóxicxs.

SPOILERS de la Casa del Dragón y Game of Thrones a continuación.

Pero bueno, les doy el contexto: el final de la segunda temporada de House of the Dragon, la querida serie de televisión proveniente del universo de Game of Thrones nos quedó a deber. Porque en una serie donde hay dragones en el título en realidad pues… vimos muy poco de ellos.

El único episodio que realmente cumplió con darnos batallas épicas a la escala de la batalla de los bastardos fue el cuarto capítulo, donde perdimos a nuestra querida Rhaenys Targaryen. Pero todo ese arco de Rhaenyra de acaparar fuerzas para derrotar a Aemond Targaryen y sacar ventaja en la guerra no llevó a nada. POR AHORA. Porque a diferencia de lo que todo mundo esperaba (otro encuentro épico de dragones, otra muerte que nos dejara con la boca abierta o algo impactante capaz de dejarnos helados), el final se sintió como otro episodio moviendo más piezas del ajedrez. Ojo, eso no está mal.

Es lo que hacía las primeras temporadas de Game of Thrones tan grandiosas. Pero eso era porque cada temporada se sentía completa por sí sola. Y esta solo se sintió como que faltó el gran acontecimiento. A nivel emocional sí tuvimos una conversación brutal entre Rhaenyra y Alicent y otro majestuoso entre Rhaenyra y Daemon, mas no fue suficiente. Hubo varias tramas inconclusas o en espera de ser resueltas en la tercera temporada. Y para cuando esta llegue, nos habremos olvidado de todo lo sucedido.

Ahora bien, Ryan Condal, el productor ejecutivo de la serie, pretende compensar esas ganas de guerra con la batalla de Gullet. No, yo tampoco he leído Fuego y sangre y no quiero hacerlo para sorprenderme.

Sin embargo, esperar dos años para obtener el final de temporada que merecíamos ahora no suena justo.

A pesar de jugársela lento y suave (en donde probablemente la mayor culpa la tenga HBO con el fin de extender su mina de oro lo más posible), es mucho mejor esperar si sí lo vale. Pero cuando hay expectativa y aún así hay decepción, como fue el caso de la temporada final de Game of Thrones, es cuando se corre peligro. Pero podemos confiar en este equipo… o la cadena televisiva empezará a perder números.

En este caso, el material escrito ya está en su totalidad, así que será mucho más complicado echar a perder la macabra esencia de George R. R. Martin. Sin embargo, lo más pesado son los eternos tiempos de espera. Ojalá este invierno no sea tan largo.

IG: @thefilmfluencer

@santiagoguerraz

YouTube: @santiagoguerrawrites